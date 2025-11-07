Usuario difunde video de chinches en el Metro de la CDMX: ¿en qué línea están los insectos? Se vuelven a reportar chinches en el Metro de la CDMX. (@Pexels y @Jackoleal)

Video en redes sociales se volvió viral tras mostrar una chinche en un asiento del Metro de la Ciudad de México. Usuarios piden mayor limpieza dentro de los vagones de la ciudad.

El video publicado por el usuario Jackoleal muestra cómo dentro de un vagón, sobre el característico asiento verde del Metro de la CDMX, se encuentra una chinche volteada, aparentemente viva.

“Esas cosas sí dan miedo y yo creyendo que no me tocaría verlas”, expresó el creador del video mientras de fondo se reproducía el audio viral que pregunta “¿Qué es esoo?"

Hasta el momento, el video cuenta con más de 400 mil vistas; además, entre bromas e ironía, los usuarios comentan su sorpresa y desagrado hacia la presencia de estos animales.

Mientras que algunos denuncian que se debe a la falta de limpieza de las instalaciones, otros mencionan que más bien su presencia se puede deber a que algunas personas pueden traerlas consigo.

Independientemente de la razón de su presencia, todos concuerdan con lo difícil que es deshacerse de estos insectos, llegando a causar un gran dolor de cabeza si los llevas a tu hogar.

¿En qué línea del Metro fueron grabadas las chinches?

De acuerdo con la información compartida por el usuario que publicó el video, la chinche fue vista en un vagón que circulaba en la línea 9, que abarca desde Tacubaya hasta Pantitlán y cuenta con 12 estaciones.

Recordemos que en 2023 ya se habían viralizado imágenes sobre chinches en diferentes estaciones del Metro, llegándose a decir incluso que se trataba de una plaga.

A pesar de que esto llegó a ser muy comentado, con el tiempo la gente se olvidó de ellas hasta este nuevo video.

¿Qué ha dicho el Metro de la CDMX sobre la presencia de chinches?

Pese a las inconformidades expresadas por los usuarios en el video que se hizo viral, por el momento, no ha habido ningún posicionamiento del Metro respecto al video.

Aunque el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC), Adrián Rubalcava, recientemente compartió imágenes sobre una actividad de limpieza profunda en el Metro de la línea 9, lugar donde se encontró la chinche.