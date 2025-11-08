Atrapan a sujeto que robó relojes y piezas de joyería en tienda departamental de MH

Detenido Hugo "N". (SSC)

Agentes de la policía capitalina detuvieron a Hugo “N” cuando trataba de escapar con una mochila con piezas de joyería y relojes de una tienda departamental, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El robo ocurrió en un establecimiento comercial localizado en la calzada México - Tacuba y su esquina con la calle Golfo de California, por lo que los oficiales rápidamente se aproximaron al punto.

Al llegar, observaron la cortina y los candados sin novedad, sin embargo, los monitoristas del C2 les informaron que una persona saltó de la azotea y comenzó a correr por la calle Golfo de Bengala. En ese momento los policías lo persiguieron y alcanzaron.

Al revisar las pertenencias de Hugo “N”, le hallaron al interior de una maleta color negro, diversas piezas de joyería y bisutería, así como relojes de distintas marcas y modelos, con etiquetas de la tienda departamental.

Cuando realizaron un recorrido en la zona, los policías se percataron que el sujeto hizo un boquete en la azotea del establecimiento, por donde ingresó y, de acuerdo con las imágenes de las cámaras de circuito cerrado, se pudo ver cuando colocaba la mercancía en la maleta.

Hugo “N” cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario, por Robo agravado en 2009, en 2012 y dos veces en 2020; uno por Delitos contra la salud y otro por Violencia familiar, ambos en 2020.

También cuenta con una presentación ante el agente del Ministerio Público en el año 2020 por robo a casa habitación.