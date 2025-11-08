Cae operadora de “Los Tanzanios” en Iztapalapa

Detenida Operadora de "Los Tanzanios". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a Adriana “N”, presunta operadora del grupo delictivo “Los Tanzanios”, durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Los “Tanzanios” son un grupo generador de violencia y narcomenudistas que opera principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Estos criminales mantienen nexos con otras células delictivas importantes, como “La Unión Tepito” y “Los Dukes”, grupos con los que lograron expandir la venta de droga e incrementar la extorsión de tianguistas y a choferes de transporte público en Iztapalapa.

Tras una denuncia ciudadana, agentes de la Policía de Investigación (PDI) llevaron a cabo el operativo, en coordinación con la Guardia Nacional, en un domicilio donde aseguraron más de 280 dosis de droga, así como un teléfono celular.

Líder y operadores detenidos

Este grupo ha sufrido importantes detenciones en los últimos meses. En septiembre, la policía capitalina detuvo a Juan Manuel “N”, de 52 años de edad, alias “El Chacal” o “El Chuki”, líder de “Los Tanzanios”.

Junto a este criminal fue detenida su pareja, Julieta “N”.

La detención de “El Chuki” se ejecutó cuando los agentes de seguridad realizaban labores de seguridad en las calles Doctor Idelfonso Velasco y Doctor Agustín Andrade, colonia Doctores.

“El Chuki” cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 1997 por el delito de robo, en 2005 por robo agravado calificado y en 2024 por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso explosivo.

Tres días después fue arrestado Jesús Camacho Torres, alias “La Pájara” ex líder feminicida quien está en reclusión.

En este paquete de detenciones se encuentra Marco Antonio Camacho Torres, alias “Citlali” o “La Pancha”, de 40 años de edad y hermano de “La Pájara”, quien cuenta con antecedentes delictivos por robo agravado.

Tras la detención de su hermano, ascendió como principal operador de la venta de narcóticos en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

Otro “Tanzanio” caído es Luis Eduardo Camacho Torres, alias “Topo”, de 34 años, responsable de la elaboración y distribución de drogas y repartirla a los operadores de esta célula en la alcaldía Iztacalco.

Juan Gabriel Camacho Torres de 50 años y María Dolores Vázquez Valdés de 45 años, colaboradores cercanos de “La Pájara”, también cesaron sus actividades criminales con esta captura. Su responsabilidad en el grupo era el halconeo y la distribución de droga en la demarcación.

En diciembre del 2023, la Fiscalía arrestó a Nicolás “N”, alias “El Nico”, presunta “cabeza” de la organización delictiva.

Derivado de un cateo en la colonia Agrícola Oriental, Nicolás “N” pudo ser aprehendido en posesión de 292 dosis de droga en polvo, así como una bolsa más de la misma sustancia a granel.

Nicolás “N” fue ascendido al líder del grupo criminal cuando Manuel “N”, el entonces jefe fue detenido en el año 2005. A partir del crecimiento de “Los Tanzanios”, comenzaron a ser perseguidos por las autoridades debido a que sus integrantes son responsables de múltiples homicidios, secuestros, extorsiones, cobro de piso, venta y distribución de droga, así como de despojo y el control de hoteles dedicados a la prostitución.

En ese mismo mes, agentes de la Policía de Investigación aprehendieron a Eduardo “N”, alias “Tío Pollo”, en calles de la colonia Doctores, también miembro de “Los Tanzanios” y señalado del delito de asociación delictuosa.

Posteriormente, en abril del 2024, cayeron Osvaldo “N”, alias “El Nariz”; María “N”, alias “La Patrona”; y Pedro “N”, alias “El Peter”, posibles integrantes del grupo delictivo “Los Tanzanios”, durante un cateo en un predio de la colonia La Polvorilla, de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las investigaciones, “El Nariz” y “La Patrona” controlan los puntos de venta de droga y mantienen una red de extorsión, en las colonias El Manto, Fundición, Los Ángeles y San Juan Xalpa, así como en inmediaciones de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) Atlalilco y UAM Iztapalapa, así como en calles de la alcaldía Iztacalco

“Los Tanzanios” sufrieron otro duro golpe en enero del 2025, Cristian “N”, alias “El Camarón” y a Carlos Bryan “N”.

“El Camarón” y Carlos Bryan eran los encargados de de pedir dinero en efectivo a los propietarios de un negocio ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Algunas semanas después se logró el arresto de Diego Enrique “N” alias “Dieguito”, así como otro hombre y una mujer, también colaboradores del grupo delictivo.

La última de las capturas fue la de Iván “N”, un integrante clave de “Los Tanzanios” es uno de los colaboradores más cercanos de Nico “N”, líder de la organización.