Hoy No Circula: conoce las restricciones vehiculares para este domingo 9 de noviembre en CDMX y Edomex

Este domingo 9 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula no establece restricciones para ningún vehículo, esto sin importar su engomado, terminación de placas u hologramas de verificación. Estas medidas aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.
¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 2, 2025
Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.
🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/zUdmUAMfeF
Es importante destacar que, en caso de activarse una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.
Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
- Toluca
El programa Hoy No Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, que pueden oscilar entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.
Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.
Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.