Hoy No Circula: Conoce las restricciones vehiculares para este domingo 9 de noviembre en CDMX y Edomex

Este domingo 9 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula no establece restricciones para ningún vehículo, esto sin importar su engomado, terminación de placas u hologramas de verificación. Estas medidas aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

Es importante destacar que, en caso de activarse una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

El programa Hoy No Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, que pueden oscilar entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.

Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.