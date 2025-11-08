Metrópoli

Infórmate sobre las limitaciones de circulación y evita sanciones en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Hoy No Circula: conoce las restricciones vehiculares para este domingo 9 de noviembre en CDMX y Edomex

Por Areli Méndez C.
Hoy No Circula: Conoce las restricciones vehiculares para este domingo 9 de noviembre en CDMX y Edomex
Hoy No Circula: Conoce las restricciones vehiculares para este domingo 9 de noviembre en CDMX y Edomex

Este domingo 9 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula no establece restricciones para ningún vehículo, esto sin importar su engomado, terminación de placas u hologramas de verificación. Estas medidas aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

Es importante destacar que, en caso de activarse una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

El programa Hoy No Circula, implementado desde 1989, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Cumplir con estas disposiciones no solo evita multas, que pueden oscilar entre 2,074.80 y 3,112.20 pesos, sino que también contribuye a un ambiente más saludable para todos.

Para más información y actualizaciones, consulta fuentes oficiales como la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

Recuerda planificar tus desplazamientos y estar atento a posibles cambios en las restricciones para evitar contratiempos.

Tendencias