Huixquilucan ofrecerá descuentos en predial y agua durante el Buen Fin 2025

El municipio de Huixquilucan anunció que, con motivo del Buen Fin 2025, implementará una campaña de descuentos en el pago del predial y del servicio de agua, incluyendo la condonación de multas y recargos para contribuyentes rezagados.

De acuerdo con la presidenta municipal, Romina Contreras, esta estrategia busca incentivar la regularización de los pagos municipales y facilitar que las y los habitantes del municipio puedan ponerse al día en sus obligaciones fiscales.

Los descuentos se aplicarán durante el periodo del Buen Fin, y están dirigidos tanto a quienes están al corriente como a quienes tienen adeudos acumulados. La campaña incluye beneficios adicionales en el predial y en el servicio de agua potable, lo cual permitirá a muchas familias de Huixquilucan recuperar liquidez y aprovechar los descuentos para ponerse al día.

Este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del gobierno municipal por facilitar la gestión fiscal para los ciudadanos y mejorar los índices de recaudación de manera amigable y accesible. Al mismo tiempo, ofrecen una oportunidad para que residentes con rezago aprovechen el momento para regularizar sus pagos sin el peso de multas o intereses acumulados.

Para aprovechar los beneficios, los contribuyentes deberán acudir a los puntos de pago autorizados o a través de los canales que el municipio disponga, durante el periodo del Buen Fin. Es recomendable revisar los requisitos específicos en los medios municipales o directamente en la oficina de tesorería del municipio, para no perder la oportunidad del descuento.

Con esta medida, Huixquilucan se suma a los municipios que aprovechan el marco del Buen Fin para incentivar la cultura de la contribución y ofrecer ventajas directas a la ciudadanía. Es una llamada a la población para que aproveche este tipo de campañas y regularice sus obligaciones, al mismo tiempo que el municipio mejora su estructura financiera gracias a una mayor recaudación y cumplimiento fiscal.

En resumen, durante el Buen Fin 2025, los residentes de Huixquilucan podrán acceder a descuentos especiales en el predial y en el pago del agua, incluyendo condonación de recargos y multas para quienes tienen adeudos anteriores, como parte de la estrategia de incentivo fiscal promovida por el gobierno municipal.están dirigidos tanto a quienes están al corriente como a quienes tienen adeudos acumulados