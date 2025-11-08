Operativo Violeta fortalece la protección y confianza en los espacios públicos en Ecatepec

En Ecatepec, la seguridad de las mujeres es prioridad: el Operativo Violeta fortalece la protección y confianza en los espacios públicos

El municipio de Ecatepec de Morelos ha reforzado su compromiso con la seguridad y bienestar de las mujeres a través del Operativo Violeta, una estrategia que se ha consolidado como una herramienta fundamental para prevenir la violencia de género y garantizar que las ecatepenses se sientan seguras tanto en su traslado como en los espacios públicos.

Con esta iniciativa, implementada por el gobierno municipal como parte del #CambioConHonestidad, se busca brindar atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, fortalecer la presencia policial en zonas prioritarias y fomentar una cultura de respeto e igualdad. Las unidades del Operativo Violeta están integradas por personal capacitado en atención a víctimas y en perspectiva de género, lo que permite ofrecer acompañamiento sensible y profesional ante cualquier situación de emergencia.

El trabajo diario de estas brigadas ha logrado generar mayor confianza entre las mujeres de Ecatepec. Mediante recorridos en transporte público, áreas recreativas, centros escolares y zonas de alta afluencia, los elementos del operativo brindan apoyo, orientación y vigilancia constante. Además, mantienen comunicación directa con la Red Violeta, una aplicación móvil gratuita que permite solicitar ayuda inmediata, compartir ubicación en tiempo real y acceder a información sobre servicios de atención a la violencia.

La App Red Violeta, disponible tanto para dispositivos Android como iOS, ha sido una herramienta clave para acercar la tecnología a la seguridad ciudadana. A través de ella, las usuarias pueden emitir alertas con solo presionar un botón, lo que activa una respuesta rápida por parte de las unidades más cercanas. Esta aplicación también funciona como red de apoyo entre vecinas y familiares, fortaleciendo el sentido comunitario y la prevención.

El gobierno municipal ha reiterado que recuperar la tranquilidad de las ecatepenses es una prioridad, por lo que las acciones del Operativo Violeta se mantendrán de manera permanente y en constante expansión. Además de las labores de vigilancia, se realizan pláticas, talleres y campañas informativas para promover el respeto, la no violencia y la igualdad de oportunidades.

Con estas estrategias, Ecatepec avanza hacia una ciudad más segura e incluyente, donde las mujeres puedan caminar, transportarse y desarrollarse sin miedo. El Operativo Violeta representa no solo un esfuerzo institucional, sino también un símbolo del compromiso de toda una comunidad que trabaja unida por la seguridad y el bienestar de las mujeres.