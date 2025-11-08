Reacción Violeta; una respuesta inmediata ante cualquier denuncia de genero: Rojo de la Vega

Alessandra Rojo en su primer informe de gobierno (@AccionNacional/x)

Este sábado, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reunió a ciudadanos y autoridades para dar su primer informe de gobierno.

“Hemos gobernado con ética, hemos defendido la voluntad de nuestra gente y lo hicimos de frente, con dignidad, con mucha fuerza y derrotamos al sistema corrupto que creía que Cuauhtémoc se iba a rendir”, expresó.

“Desde entonces la voz de la gente es la que guía cada uno de nuestro pasos. Hace poco más de un año asumimos la responsabilidad que las y los ciudadanos nos confiaron con convicciones firmes, cambiar para bien la realidad de nuestras 33 colonias, poner en el centro la prosperidad de las personas y devolver el poder a las manos de la gente. Cuauhtémoc es el corazón cultural, económico y social de México pero su fuerza solo tiene sentido cuando las oportunidades y la justicia llegan para todas y todos por igual, agregó.

Asimismo indicó que en este año se tomaron decisiones en base a datos y no caprichos, escuchando a los vecinos.

Reacción violeta

En un video, Rojo de la Vega expuso la creación de Reacción Violeta, una respuesta inmediata ante cualquier denuncia de genero, asimismo precisó sobre el rescate de la Casa de la Mujer, el cual se volvió un espacio de “protección y libertad”.

Además, puntualizó que su gobierno es el que más agresores han detenido, con un total de 120 carpetas judicializadas “porque aquí la impunidad no tiene espacio”, añadió.

Igualmente, mencionó que han acompañado a más de 700 mujeres desde la denuncia hasta el final del proceso: “No las soltamos ni un segundo, nunca más estarán solas”, comentó.

Rojo de la Vega destacó la entrega de tarjetas violetas y de los 365 Puntos Violetas por toda la alcaldía, así como la reducción del 85% en feminicidios y el 20% en delitos de violación.