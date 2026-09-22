Protección Civil de Naucalpan rescata a mujer extraviada en zona boscosa

Elementos de Protección Civil de Naucalpan localizaron y pusieron a salvo a una mujer de 36 años que permaneció extraviada durante varias horas en una zona boscosa cercana al fraccionamiento Villa Alpina.

El reporte de auxilio fue recibido por el C5 a las 16:28 horas, por lo que personal de Protección Civil se trasladó de inmediato al sitio para iniciar la búsqueda en los senderos de la zona.

Los socorristas arribaron aproximadamente a las 16:45 horas y establecieron contacto con el arrendador de las cabañas del lugar, quien proporcionó información sobre el último punto donde había sido vista la mujer.

Búsqueda en una zona de difícil acceso

Con base en los datos proporcionados, varios elementos ingresaron a la zona boscosa y recorrieron senderos que se extendían por más de un kilómetro.

Durante el operativo, los rescatistas atravesaron áreas húmedas y rocosas, así como puntos de difícil acceso y barrancas, con el objetivo de descartar posibles zonas de riesgo y localizar a la persona reportada como extraviada.

Finalmente, la mujer fue encontrada en la parte baja del bosque. Identificada como Sofía, manifestó a los elementos que se había desorientado y no encontraba el camino para regresar.

El personal de Protección Civil realizó una inspección física y visual y confirmó que la mujer no presentaba lesiones y se encontraba en buen estado de salud. Posteriormente, fue auxiliada y trasladada hasta la cabaña, donde quedó a salvo.

Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Municipal, quienes atendieron el reporte ciudadano recibido a través del C4. El operativo concluyó sin mayores incidentes.

Recomiendan extremar precauciones

El Gobierno de Naucalpan señaló que la atención de la emergencia forma parte de las acciones para mantener una respuesta oportuna ante situaciones de riesgo, particularmente en zonas boscosas y de difícil acceso.

Protección Civil recomendó a las personas que realizan senderismo o caminatas mantenerse en los caminos establecidos y evitar internarse solas en áreas que no conozcan.

También aconsejó mantener comunicación con familiares o acompañantes y proporcionar información sobre los recorridos que realizarán, medidas que pueden facilitar las labores de localización en caso de una emergencia.