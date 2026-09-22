Edomex da seguimiento a las nuevas disposiciones sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas

Foro “La Escuela Tiene Voz”, Edomex

Ante la aplicación de nuevas disposiciones sobre el uso responsable y seguro de dispositivos digitales en las escuelas, el gobierno del Estado de México, escucha a estudiantes, familias y docentes para avanzar de manera eficaz. En el primer encuentro del Foro “La Escuela Tiene Voz” participaron cerca de mil 200 personas de manera presencial y 44 mil 894 de forma virtual.

En el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que este espacio permite conocer las experiencias, necesidades y propuestas de las comunidades escolares.

El foro da continuidad a la consulta estatal “La Escuela Tiene Voz: escuchamos, dialogamos, decidimos juntos”, que registró 744 mil 516 participaciones, 417 mil 155 de madres, padres y tutores y 327 mil 361 de estudiantes de los 125 municipios del Estado de México.

Los resultados de este encuentro fueron presentados ante el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), donde se aprobó la propuesta de acuerdo nacional para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales en las escuelas.

Entre los resultados de la consulta destaca que 74.1% de las familias identificó la distracción como el principal problema asociado al uso del celular en clase, mientras que 94.7% de las y los estudiantes consideró importante que toda la comunidad escolar conozca los acuerdos sobre el uso de estos dispositivos.

Los foros regionales incluyen mesas de trabajo sobre cinco temas: derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital; protección integral de las familias frente a los riesgos digitales; impacto del uso excesivo de dispositivos electrónicos en la salud física, mental y socioemocional; prevención de riesgos y delitos en entornos digitales y uso pedagógico y regulación de dispositivos móviles en las escuelas.

Este ejercicio coloca a la comunidad educativa en el centro de las decisiones y promueve la construcción colectiva de acuerdos desde un enfoque formativo, preventivo y de corresponsabilidad, con apego a los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Durante la jornada también se impartió la conferencia magistral “Impacto biológico por el uso de redes sociales”, a cargo del Dr. Raúl Naveda López Padilla, quien aportó elementos para ampliar la reflexión sobre los efectos relacionados con el uso de estas plataformas.