Tlalnepantla avanza en seguridad: disminuyen los delitos de alto impacto en el municipio

Tlalnepantla de Baz continúa fortaleciendo sus estrategias de seguridad y proximidad ciudadana, lo que ha permitido registrar una importante disminución en los delitos de alto impacto. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio logró reducir en un 19% la incidencia de este tipo de delitos, resultado que refleja el compromiso de las autoridades por garantizar la tranquilidad y el bienestar de las familias.

La Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana ha sido pieza clave en la aplicación de estas estrategias. Con una labor constante, ha impulsado operativos interinstitucionales en colaboración con corporaciones estatales y federales, con el fin de reforzar la vigilancia en las zonas más transitadas y en las colonias donde antes se registraban mayores índices delictivos. Estas acciones no solo buscan la detención de presuntos delincuentes, sino también la prevención y la cercanía con la ciudadanía.

El modelo de “proximidad social” que se ha fortalecido en Tlalnepantla promueve la confianza entre los vecinos y la policía, al fomentar la denuncia y la participación ciudadana. Los elementos de seguridad realizan recorridos pie tierra, patrullajes nocturnos y visitas a escuelas, mercados y centros comunitarios, donde ofrecen orientación sobre medidas preventivas. Además, se han implementado programas para rescatar espacios públicos, mejorar la iluminación y promover actividades deportivas y culturales, lo que ha contribuido a reducir los factores de riesgo.

Otra de las estrategias destacadas es la vinculación policial, que permite el intercambio de información entre distintas áreas del gobierno municipal y cuerpos de seguridad. Gracias a esta coordinación, se han realizado operativos conjuntos en puntos estratégicos, como avenidas principales, transporte público y zonas comerciales, logrando la recuperación de vehículos con reporte de robo y la detención de personas relacionadas con diversos delitos.

Las autoridades municipales han reiterado que el objetivo no solo es disminuir los índices delictivos, sino construir una ciudad más segura y habitable. “La seguridad se construye con la participación de todos, con acciones permanentes que fortalezcan la confianza y la unión vecinal”, señalaron representantes de la Comisaría.

Con estas acciones, Tlalnepantla reafirma su compromiso de avanzar hacia un entorno más tranquilo, donde las familias puedan disfrutar de sus espacios públicos con mayor confianza. La reducción del 19% en delitos de alto impacto demuestra que la estrategia de seguridad va por buen camino y que la colaboración entre gobierno y ciudadanía es la base para consolidar una ciudad más segura y con mejores condiciones de vida.