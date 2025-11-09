Clausuran cinco establecimientos y suspenden cinco más durante operativo en CDMX

Operativo “La Noche es de Todos"

Durante el operativo “La Noche es de Todos”, realizado del 6 al 8 de noviembre en la Ciudad de México, las autoridades clausuraron cinco establecimientos y suspendieron otros cinco por diversas irregularidades detectadas durante inspecciones nocturnas en las alcaldías Coyoacán, Xochimilco y Cuauhtémoc.

En total, se inspeccionaron 23 establecimientos, de los cuales 13 fueron verificados sin irregularidades, mientras que ocho personas fueron remitidas al Ministerio Público por haber roto sellos de suspensión en negocios previamente sancionados.

Durante la jornada también se clausuraron dos lugares donde se realizarían fiestas clandestinas, ubicados en las colonias Roma Norte y Obrera, que no contaban con permisos y en los que se detectó la presencia de menores de edad, así como indicios de consumo y venta de drogas. Uno de los inmuebles presentaba daños estructurales, por lo que fue revisado por personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ante el riesgo que representaba para los asistentes.

Las autoridades capitalinas reportaron saldo blanco y anunciaron que continuarán los operativos conjuntos para prevenir la venta de alcohol a menores, el exceso de ruido y los disturbios, además de atender denuncias ciudadanas relacionadas con actividades que pongan en riesgo la integridad de las personas.