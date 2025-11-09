Taxistas del AICM desaprueban disturbios en inmediaciones del aeropuerto

Taxistas autorizados del AICM. Foto: Cuartoscuro

Un grupo de permisionarios y taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desaprobó y se deslindó de cualquier tipo de movilizaciones que se realicen durante los próximos días en las inmediaciones de la terminal aérea; señalaron que este tipo de acciones afectan a la prestación del servicio que a diario se ofrece a los millones de pasajeros y ponen en riesgo la estabilidad del gremio.

En una carta que dirigieron a Juan José Padilla Olmos, director general del AICM, los taxistas especificaron que forman parte de tres empresas que bajo ningún motivo participarán en algún tipo de manifestación que se realice en la terminal aérea. “Preferimos mantener una relación sana con las autoridades del AICM”, resaltaron.

“No compartimos la idea de algún bloqueo en especial en la terminal aérea que ha sido nuestra área de trabajo durante más de 40 años; por lo cual nos deslindamos de cualquier bloqueo que realicen otras organizaciones del sector, mismas que tienen otros fines ajenos a la calidad de la prestación del servicio”, señalan los inconformes en el documento.

Los permisionarios Enrique Ruvalcvaba Ordaz, Juan Castañeda Hernández, Francisco Jesús Salazar Mendieta, Gerardo Aurelio Gallardo Ortiz y Salvador Alejandro Ruiz Cervantes, especificaron que los consorcios inconformes son Yellow Cab del Nuevo AICM AC, Porto Taxi Terrestre Ejecutivo SA de CV y Sociedad de Permisionarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares SA de CV (Aerotaxi).

Indicaron que lejos de trabajar para mejorar el servicio con los usuarios, así como la economía y seguridad, esas empresas lo único que buscan es la desestabilización del gremio y la generación de un estado de caos en el AICM.

Para finalizar aseguraron que continuarán con su trabajo para mejorar el servicio que diariamente se ofrece a los millones de usuarios y fortalecer la relación con las autoridades aeroportuarias.