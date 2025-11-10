Centro de Vacunación de la UNAM: horario de aplicación de dosis contra Covid, influenza y sarampión

Centro de vacunación UNAM La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha un Mega Centro de Vacunación en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha un Mega Centro de Vacunación en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, con el propósito de acercar la protección sanitaria a la comunidad universitaria y al público en general. Este punto de atención funcionará del lunes 10 al viernes 14 de noviembre de 2025, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

La iniciativa forma parte de una campaña conjunta entre la UNAM y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, cuyo objetivo es prevenir enfermedades respiratorias y contagiosas que suelen aumentar durante la temporada invernal.

Vacunas disponibles y a quién van dirigidas

En este centro se aplican de manera gratuita vacunas contra Covid-19, influenza y sarampión, además de la dosis contra neumococo.

• La vacuna contra la influenza está disponible para personas a partir de los 6 meses de edad.

• La vacuna contra Covid-19 se ofrece para toda la población desde los 6 meses.

• En el caso del sarampión, la vacuna triple viral (SRP) se aplica a niños de 12 y 18 meses, así como en modalidad de “dosis cero” a personas desde los 6 meses hasta los 49 años.

Requisitos y recomendaciones para la aplicación de la vacuna

Las autoridades universitarias recomendaron acudir con identificación oficial y, en el caso de los menores, con la Cartilla Nacional de Vacunación, aunque no es un requisito obligatorio. Además, se aconseja no asistir si se presentan síntomas de fiebre o alguna infección activa.

El acceso se realiza por el acceso G del Estadio Olímpico Universitario, donde personal de salud y brigadistas guían a los asistentes y aplican las vacunas conforme a la disponibilidad.

La UNAM reiteró su compromiso con el bienestar y la salud pública, e invitó a la ciudadanía a aprovechar este servicio gratuito para fortalecer su inmunidad antes de la temporada de bajas temperaturas.