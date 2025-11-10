Clima CDMX: estas son las alcaldías donde hará más frio este martes 11 de noviembre

Pese a que se ha dado a conocer que el frente frío n.° 13 se dirige a la península de Yucatán, su masa de aire ártico continuará afectando a la Ciudad de México.
Para mañana martes 11 de noviembre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera en general un ambiente frío a muy frío.
Durante la madrugada del martes, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius, además de amanecer con el cielo nublado a medio nublado.
Mientras que en las zonas altas de la ciudad podría haber heladas, así que, si vives o trabajas en esas zonas, lo más recomendable es que te abrigues bien.
Ya a lo largo del día se espera que la temperatura mínima sea de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C.
Pronóstico de clima para este martes 11 de noviembre en cada alcaldía
Si lo que te interesa conocer es si deberás llevar suéter o no, en la alcaldía en la que vives o trabajas, aquí te contamos cuál es la temperatura mínima y máxima para cada una:
- Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán: tendrán temperaturas de 6 a 18 °C con el día medio nublado y nublado en Coyoacán.
- Miguel Hidalgo: con temperaturas de 6 a 19 °C y el día medio nublado.
- Cuajimalpa de Morelos: su temperatura mínima será de 4 y la máxima de 18 °C, teniendo un día medio nublado.
- La Magdalena Contreras: tendrá temperaturas que irán desde 4 hasta 17 °C y el día en general será nublado.
- Tlalpan y Xochimilco: contarán con temperaturas mínimas de 5°C y máximas de 18 °C; su cielo estará nublado.
- Azcapotzalco: con temperaturas de 8 a 19 °C y el día medio nublado.
- Gustavo A. Madero: tendrá temperaturas que irán desde los 8 hasta 20 °C; y el día medio nublado.
- Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Tláhuac: contarán con temperaturas de 7 a 19 °C; y su día en general será medio nublado.
- Iztacalco: su temperatura mínima será de 7 y la máxima de 13 °C, con el día nublado.
Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido alerta amarilla para las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Mientras que para las alcaldías de Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón tienen alerta naranja para la madrugada y mañana del martes.
Así que ahora ya conoces si en tu alcaldía habrá la necesidad el día de mañana de abrigarse bien o de dejar el cobertor para dormir.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 11/11/2025 en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace y @A_VCarranza.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/7L9h5Lyzay— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2025