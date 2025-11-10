Clima CDMX: estas son las alcaldías donde hará más frio este martes 11 de noviembre Continúa el frío para la Ciudad de México; conoce qué alcaldías se tendrán que abrigar más. FOTO: MAGDALENA VELÁZQUEZ MONTIEL/CUARTOSCURO.COM (Magdalena Montiel Velázquez)

Pese a que se ha dado a conocer que el frente frío n.° 13 se dirige a la península de Yucatán, su masa de aire ártico continuará afectando a la Ciudad de México.

Para mañana martes 11 de noviembre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera en general un ambiente frío a muy frío.

Durante la madrugada del martes, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius, además de amanecer con el cielo nublado a medio nublado.

Mientras que en las zonas altas de la ciudad podría haber heladas, así que, si vives o trabajas en esas zonas, lo más recomendable es que te abrigues bien.

Ya a lo largo del día se espera que la temperatura mínima sea de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C.

Pronóstico de clima para este martes 11 de noviembre en cada alcaldía

Si lo que te interesa conocer es si deberás llevar suéter o no, en la alcaldía en la que vives o trabajas, aquí te contamos cuál es la temperatura mínima y máxima para cada una:

Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán: tendrán temperaturas de 6 a 18 °C con el día medio nublado y nublado en Coyoacán.

tendrán temperaturas de 6 a 18 °C con el día medio nublado y nublado en Coyoacán. Miguel Hidalgo: con temperaturas de 6 a 19 °C y el día medio nublado.

con temperaturas de 6 a 19 °C y el día medio nublado. Cuajimalpa de Morelos: su temperatura mínima será de 4 y la máxima de 18 °C, teniendo un día medio nublado.

su temperatura mínima será de 4 y la máxima de 18 °C, teniendo un día medio nublado. La Magdalena Contreras: tendrá temperaturas que irán desde 4 hasta 17 °C y el día en general será nublado.

tendrá temperaturas que irán desde 4 hasta 17 °C y el día en general será nublado. Tlalpan y Xochimilco: contarán con temperaturas mínimas de 5°C y máximas de 18 °C; su cielo estará nublado.

contarán con temperaturas mínimas de 5°C y máximas de 18 °C; su cielo estará nublado. Azcapotzalco: con temperaturas de 8 a 19 °C y el día medio nublado.

con temperaturas de 8 a 19 °C y el día medio nublado. Gustavo A. Madero: tendrá temperaturas que irán desde los 8 hasta 20 °C; y el día medio nublado.

tendrá temperaturas que irán desde los 8 hasta 20 °C; y el día medio nublado. Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Tláhuac: contarán con temperaturas de 7 a 19 °C; y su día en general será medio nublado.

contarán con temperaturas de 7 a 19 °C; y su día en general será medio nublado. Iztacalco: su temperatura mínima será de 7 y la máxima de 13 °C, con el día nublado.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido alerta amarilla para las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Mientras que para las alcaldías de Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón tienen alerta naranja para la madrugada y mañana del martes.

Así que ahora ya conoces si en tu alcaldía habrá la necesidad el día de mañana de abrigarse bien o de dejar el cobertor para dormir.