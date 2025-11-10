Entregan tarjeras para mujeres de 60 a 64 años en Texcoco

Esta mañana se llevo a cabo en el Deportivo Silverio Pérez con la compañía del presidente municipal, Nazario Gutiérrez junto con la Coordinadora de los Programas del Bienestar en la región 24, María Victoria Anaya Campos, la presidente honoraria del Sistema Municiapal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Texcoco Yesenia Armas Tobón dieron comienzo a la entrega de las tarjetas del progrma institucional “El programa pensión de Mujeres con bienestar” en donde cada dos meses las muejeres beneficiadas recibirán tres mil pesos.

El programa pensión de Mujeres con bienestar llegó al municipio con apoyo para más de mil 400 mujeres de 60 a 64 años, quienes recibieron tarjetas para tener acceso a este benefición.

La Coordinadora de programas del Bienestar en la Región 24 María Victoria Anaya Campos, reconoció el trabajo de los siervos de la nación, que integran el equipo de bienestar para coordinar que estos apoyos lleguen sin intermediarios y de manera directa a los beneficiados: “somos el enlace para que puedan llegar estos programas a los beneficiados”, afirmó

En su turno el presidente Nazario Gutiérrez reconoció el trabajo en equipo para hacer llegar los programas sociales a sus destinatarios, pero además agradeció a la presidente de México Claudia Sheinbaum por hacer llegar estos programas sociales a Texcoco.

Agregó que además de ellos como parte del Plan Operativo Oriente, la Presidenta de México destina recursos federales para obras como la rehabilitación de canchas de usos múltiples que se está realizando en el deportivo Silverio Pérez.

“Va nuestro agradecimiento a la Presidente de México, porque trabaja para todos los mexicanos, porque nos beneficia con todos los programas sociales y por voltear a ver a Texcoco como parte del programa de desarrollo para los municipios del Estado de México, considerados dentro del Plan Operativo Oriente”.

Al finalizar el evento, el presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez, junto con la presidenta honoraria del DIF Yesenia Armas Tobón y la Coordinadora Regional de Programas del Bienestar Victoria Anaya Campos, realizaron la entrega de las primera tarjetas a las mujeres beneficiadas dentro del programa 60 a 64 años de edad.