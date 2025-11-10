Estudiantes del Conalep Estado de México representaran al país en un concurso de robótica en China

Concurso de robótica

Durante el Torneo Nacional de Robótica Educativa WER México 2025, los alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) del Estado de México revelaron su creatividad, talento y disciplina consiguiendo el primer y el segundo lugar, lo que les permitirá ser parte del mundial que tendrá lugar en Shanghái, China el próximo mes.

La competencia de eliminación sucedió en Querétaro y reunió a 90 equipos conformados por más de 250 alumnos de diferentes estados . Entre todos los participantes, el El Conalep Estado de México obtuvo una participación sobresaliente con 43 estudiantes y 12 coaches, divididos en quince equipos de los planteles de Atlacomulco, Chimalhuacán, Gustavo Baz, Ecatepec I, Ecatepec III, El Zarco, Naucalpan II, Lerma, Tecámac, Tultitlán y Villa del Carbón.

El equipo que obtuvo el primer lugar nacional, fue UPSILON del plantel Gustavo Baz, el cual estuvo bajo la dirección del coah Diego Sánchez Gómez y la participación de Santiago Valles Reyes, Fernanda Alexa Fernández Villaseñor y Carolina Telaya Martínez.

Mientras que, el equipo del plantel Tecámac: Lobos Tecámac II, conformado por Erick Alcalá Jiménez, Ariadna Belén Pérez Avilés y Axel Ricardo Torres Chavira, con la dirección del coach José Cano Sánchez, fue galardonado con el segundo lugar nacional.

El Torneo Mundial WER 2025, tendrá lugar del 10 al 18 de diciembre, en donde los estudiantes ganadores competirán en contra de los mejores equipos del mundo.