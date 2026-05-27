Entrega de tarjetas a beneficiarios de beca “Rita Cetina” en Tlalnepantla

Entrega de tarjetas a beneficiarios de beca “Rita Cetina”

Como parte del proceso para los beneficiarios del programa “Rita Cetina” hoy continúa la entrega de las tarjetas en el municipio de Tlalnepantla con el objetivo de que ninguna niña, niño o adolescente del municipio abandone sus estudios por falta de recursos.

Este programa es el más amplio de becas en toda la historia del país, otorga apoyo económico a familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria.

Los apoyos que este programa brinda son los siguientes:

Estudiantes de Secundaria: Reciben un apoyo de $1,900 bimestrales por familia. (Si hay más de un hijo inscrito en este nivel, se otorgan $700 adicionales bimestrales por cada uno)

Reciben un apoyo de $1,900 bimestrales por familia. (Si hay más de un hijo inscrito en este nivel, se otorgan $700 adicionales bimestrales por cada uno) Estudiantes de Primaria: Reciben el apoyo de Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares de $2,500 por estudiante

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz junto a las autoridades federales y vecinos estuvieron presentes durante esta jornada de entrega en el deportivo Edson Álvarez, en el pueblo de Santa Cecilia.

A través de sus redes sociales, el Presidente Municipal agradeció el apoyo que la presidenta lleva a los más de 800 mil habitantes de este municipio.