Reportan reducción de homicidios dolosos en Edomex entre septiembre de 2024 y mayo de 2026





Autoridades federales y estatales informaron una reducción de 60.6 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de 6.6 a 2.6 casos diarios, de acuerdo con datos presentados durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

La información fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La disminución se atribuye a estrategias de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como a operativos enfocados en inteligencia, prevención del delito y despliegue territorial.

Las acciones mencionadas son operación Enjambre, implementada en 2024 y orientada a investigar posibles vínculos entre servidores públicos y estructuras delictivas. De acuerdo con las autoridades, esta estrategia ha derivado en la detención de 24 funcionarios presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

También se destacó la operación Mando Unificado Oriente, puesta en marcha en marzo de 2025 en 15 municipios mexiquenses con participación de los tres niveles de gobierno para atender delitos de alto impacto.

Otro de los operativos referidos fue Operación Restitución, dirigida al combate de redes de extorsión y estructuras financieras delictivas en 14 municipios del Estado de México. Autoridades reportaron ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas y el aseguramiento de 52 inmuebles.

Las autoridades señalaron que en estas acciones participan 22 mil 697 elementos de seguridad, de los cuales 15 mil 482 pertenecen a la Policía Estatal y 7 mil 215 a fuerzas armadas.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó sobre programas de capacitación para elementos de la Guardia Nacional, en los cuales participa personal del Estado de México.

En la reunión también se reportó la detención de 2 mil 773 personas en distintos operativos realizados en la entidad, además de indicadores oficiales que apuntan a reducciones en delitos de alto impacto y cambios en la percepción de inseguridad.