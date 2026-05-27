Alcaldesa dice que Tláhuac es la cuarta demarcación más segura, aunque Inegi señala lo contrario

Alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, contradice al Inegi en comparecencia

Al comparecer ante comisiones del Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, aseguró que la demarcación que gobierna es la cuarta alcaldía más segura —según sus datos— pese a que en la encuesta trimestral (ENSU) que realiza el Inegi, se cataloga a Tláhuac como la segunda más insegura.

La diputada Paty Urriza, de Movimiento Ciudadano, expresó su preocupación por la discrepancia de datos en materia de seguridad; señaló que según la encuesta siete de cada diez habitantes no se sienten seguros en Tláhuac.

“¿Por qué hay una diferencia tan abrupta entre los datos de la alcaldía y lo que dice la ciudadanía?“, cuestionó la legisladora al recordar que recientemente se encontraron restos humanos en la zona lacustre y quienes los encontraron fueron madres y organismos buscadores.

Rebeca Peralta, del Partido Verde, reprochó que el Comité de Seguridad haya sesionado únicamente dos veces entre octubre y abril, es decir, durante 210 días sólo se reunió en dos ocasiones, pese a que el tema es prioridad en la demarcación. Y cuestionó cifras en cuanto a seguridad escolar debido a que se reportaron acciones con 14 mil 533 alumnos, pero participaron únicamente mil 193 padres de familia y 75 docentes.

“¿Cómo explica que en Tláhuac las familias hayan tenido que venir a tocar la puerta del Congreso para buscar protección para sus hijos, en lugar de sentir que tenían a su alcaldía de su lado?“.

Además reprobó que el informe presentado resume un año completo de gobierno en Tláhuac (el 2026) cuando apenas concluirá mayo. “Cuando existen inconsistencias de este tipo inevitablemente se generan dudas sobre la precisión y confiabilidad del resto de la información presentada”, comentó.

También cuestionó sobre la estrategia de clausura de establecimientos ya que se informa la imposición de multas por 2 millones 750 mil pesos; sin embargo, únicamente se reporta una recaudación de poco más de 289 mil pesos.

“Si su estrategia está funcionando tan bien, ¿por qué su gobierno presume 198 clausuras y 2.75 millones de pesos en multas, pero apenas logra recuperar el 10% de lo sancionado?“, cuestionó la diputada.

Los legisladores del PAN, Federico Chávez y Claudia Pérez, se sumaron a los cuestionamientos sobre resultados de la administración en Tláhuac en temas prioritarios como seguridad, agua, movilidad y transparencia en el ejercicio del gasto público.

Pidieron transparentar los indicadores reales de incidencia delictiva y contrastarlos con la percepción ciudadana.

Federico Chávez advirtió que, pese a las cifras presentadas sobre reparación de fugas (376), distribución de agua (se repartieron 21 mil 690 metros cúbicos) y la atención a la red hidráulica (se hicieron trabajos de mantenimiento de 50 mil 600 ml de la red secundaria), el problema del agua continúa siendo una de las principales demandas ciudadanas en Tláhuac.

“¿Cuál es el rezago real en infraestructura hidráulica y drenaje que tiene Tláhuac y cuál es la proyección para resolverlo?”, cuestionó el panista.

Y solicitó información detallada sobre los camiones tipo Vactor anunciados por la alcaldía para atender desazolves e inundaciones, al señalar que no existe claridad sobre cuántas unidades operan, cuánto costaron, cuándo fueron adquiridas y cuáles son las rutas de atención que cubren, particularmente ante el inicio de la temporada de lluvias.

Las diputadas Claudia Pérez (del PAN) y Yolanda García (del PVEM) expresaron su preocupación por las constantes denuncias ciudadanas en redes sociales relacionadas con el desabasto de agua, la inseguridad y problemas de movilidad.