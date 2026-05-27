Programa “Salud Casa por Casa” ha llevado atención a zonas vulnerables de Naucalpan

“Salud Casa por Casa” Naucalpan

Dando seguimiento al programa federal “Salud Casa por Casa”, impulsado por la presidencia de México y apoyada por el presidente municipal Isaac Montoya se le ha brindado atención a habitantes en el municipio de Naucalpan.

Este programa lleva atención y acompañamiento médico directamente a quienes más lo necesitan en las colonias del municipio. No solo es una consulta, sino un momento en el que se realizan distintas pruebas para analizar el estado de salud y poder orientar mejor sobre el seguimiento que se debe dar a cada padecimiento.

Los habitantes del municipio han mostrado su satisfacción con el programa, María Concepción Sánchez, beneficiaria del programa declaró que se ha sentido cómoda con la atención que su esposo y ella han recibido de parte del personal medico.

“Desde que llegaron nos sentimos más seguras, nos examinan bien y nos dicen lo que debemos hacer. Este programa esta bien y nos sentimos con mucha confianza”.

A través de estas acciones el gobierno de Naucalpan sigue trabajando de manera coordinada para construir una atención más cercana y accesible para todas y todos.