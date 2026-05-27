Crean la Unidad de Protección Ciudadana Centro Histórico con más de 600 policías

Seguridad Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Centro Histórico de la Ciudad de México. (Especial)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Gobierno capitalino presentaron la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Centro Histórico de la Ciudad de México, un esquema de mando único de la estrategia de seguridad para garantizar mayor coordinación, agilidad y capacidad de respuesta a la ciudadanía.

Esta nueva corporación estará conformada por 686 elementos y 45 patrullas, cuya misión será brindar tranquilidad tanto a los habitantes como a los más de tres millones de personas que diariamente transitan por los cinco kilómetros cuadrados que integran esta zona patrimonial.

La estrategia operará bajo una misma conducción estratégica y operativa, mediante un esquema unificado para identificar patrones delictivos, detectar horarios de riesgo y zonas prioritarias, así como fortalecer despliegues operativos y patrullajes más inteligentes y

efectivos, con prioridad en el modelo de policía de proximidad y pie tierra.

Para mejor identificación, cada uno de los elementos portará una chamarra amarilla fosforescente como parte de su uniforme, a fin de que puedan ser vistos rápidamente por la población que requiera apoyo. Asimismo, su labor estará reforzada por las siete mil videocámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) instaladas en la zona.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, subrayó que la creación de la UPC Centro Histórico responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre autoridades para garantizar la seguridad y proteger la integridad y el patrimonio de quienes habitan y transitan diariamente por esta zona.

Explicó que el nuevo esquema reforzará la presencia territorial mediante la unificación de los sectores Centro y Alameda, ampliando el perímetro de actuación de la Policía Preventiva en labores de vigilancia, patrullaje y proximidad. El área estará delimitada por Eje 1 Norte, Avenida Circunvalación, Fray Servando Teresa de Mier, Izazaga, Arcos de Belén, Paseo de la Reforma, Hidalgo y Eje Central.

De igual manera se incluyen lugares emblemáticos para la ciudad: el Zócalo, la Alameda Central, Bellas Artes, Garibaldi, Balderas, Avenida Juárez, el Barrio Chino y zonas como la Lagunilla y Tepito.

También, detalló que la nueva UPC Centro Histórico estará encabezada por el inspector en jefe Luis Amaro López, quien tendrá bajo su responsabilidad 20 cuadrantes y la encomienda de “trabajar con profesionalismo y honradez recorriendo las calles, los barrios, los centros de entretenimiento, los comercios y los recintos históricos y culturales”.

“Con la suma de los cuadrantes de los sectores antes mencionados, esta nueva sede operativa amplía geográficamente el perímetro de actuación de la Policía Preventiva en el Centro Histórico para las labores de vigilancia, patrullaje y proximidad, que a partir de hoy serán organizadas por un solo mando operativo para una mejor supervisión del territorio y un mejor control de la operación en la zona. Con esta fusión se fortalece el estado de fuerza y la capacidad operativa de la policía en el Centro Histórico”, destacó Vázquez Camacho.

Durante la presentación se destacó que la nueva UPC también tiene como objetivo contribuir a la reducción de delitos de alto impacto, resultados que entre 2018 y 2025, este tipo de ilícitos disminuyó 80 por ciento en el Centro Histórico.