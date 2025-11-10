Naucalpan transforma su movilidad con la rehabilitación del Boulevard Manuel Ávila Camacho

El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el Presidente Municipal Isaac Montoya, dio un paso firme en la transformación urbana del municipio al iniciar la rehabilitación con concreto hidráulico del Boulevard Manuel Ávila Camacho (Periférico Norte), en el tramo que va de Río San Joaquín a la Avenida Primero de Mayo. Esta obra representa uno de los proyectos más importantes de la administración actual, ya que busca mejorar la movilidad y seguridad de miles de personas que circulan diariamente por esta vialidad estratégica.

Se trata de una obra sin precedentes en la historia del municipio, pues por primera vez un gobierno local asume, con recursos propios, la modernización de una vialidad de alto impacto metropolitano. El Presidente Municipal destacó que este esfuerzo forma parte de una visión integral para recuperar el espacio público, mejorar la infraestructura vial y elevar la calidad de vida de los habitantes de Naucalpan.

La intervención contempla 1.5 kilómetros de longitud y una superficie superior a 16 mil metros cuadrados, donde se utilizará concreto hidráulico de alta resistencia, material que ofrece una mayor durabilidad frente al desgaste diario y las condiciones climáticas. Gracias a esta tecnología, se espera que la vialidad tenga una vida útil mucho más prolongada y reduzca significativamente los costos de mantenimiento en el futuro.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la rehabilitación de este tramo del Periférico Norte no solo beneficiará a los automovilistas naucalpenses, sino también a miles de personas que se trasladan diariamente entre el Valle de México y la Ciudad de México, convirtiéndose en una vía más segura, funcional y moderna. Además, se busca optimizar los tiempos de traslado y contribuir a disminuir la congestión vehicular, lo que impactará positivamente en la movilidad urbana y en la productividad de la región.

El Gobierno de Naucalpan reconoció el liderazgo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, destacando la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para impulsar obras que transformen de manera real las condiciones de vida de las y los mexiquenses. Esta acción, señalaron las autoridades, refleja la nueva forma de gobernar basada en la honestidad, el trabajo y el compromiso social.

El Presidente Isaac Montoya subrayó que esta obra es un ejemplo claro de cómo la administración municipal está construyendo la transformación con hechos, visión y responsabilidad, priorizando las necesidades más urgentes de la ciudadanía y destinando los recursos públicos de manera transparente.

Una vez concluida, la nueva vialidad permitirá una circulación más fluida, menor deterioro vehicular y mayor seguridad para conductores y peatones. Asimismo, se proyecta que su infraestructura moderna impulse el desarrollo económico local al facilitar el tránsito de mercancías y servicios.

Con estas acciones, el Gobierno de Ciudad Naucalpan reafirma su compromiso con la transformación sostenible del municipio, demostrando que el cambio se construye día a día con obras que perduran y benefician a toda la comunidad.