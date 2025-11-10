¿Qué pasó en la estación Canal de San Juan en la Línea A del Metro?

¿Qué pasó en Canal de San Juan? Este 10 de noviembre, usuarios en redes sociales, reportaron un incendio en las inmediaciones de la Estación Canal de San Juan de la línea A. ¿Qué ha dicho el STM Metro al respecto?

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro confirmó a través de sus redes sociales, un incendio al exterior de sus inmediaciones, en la estación Canal de San Juan de la Línea A, la noche de este lunes 10 de noviembre.

Un usuario de redes sociales, reporto un incendio en las afueras de la estación Canal de San Juan del Metro, en la línea A, a través del siguiente video:

Indican incendio aun costado de las vías del metro sobre , Zaragoza a la altura de canal de San Juan línea A pic.twitter.com/El4OC35oI4 — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) November 11, 2025

¿Qué pasó en la Canal de San Juan?

Tras la difusión del video publicado por Grupo.Siade.Oficial. donde se puede observar un incendio a un costado de las vías del Metro, que según describe ducho usuario, se localiza sobre Av. Zaragoza, en las afueras de la estación Canal de San Juan de la Línea A del Metro, de incendio cerca de las inmediaciones del metro, el usuario recibió una respuesta del metro confirmando el hecho.

¿Qué ha dicho el Metro sobre el reporte de incendio en Canal de San Juan?

En respuesta, la cuenta oficial del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el conato de incendio, localizado fuera de la estación del Metro Canal de San Juan, en la Línea A, estaba siendo controlado por personal de Protección Civil del subterráneo.

También se informó que dicho incendio no fue ocasionado por la quema de basura y que no hay afectaciones en el servicio normal del Metro, sin indicar heridos o algún inconveniente mayor.