Retrasos en el Metro CDMX: Usuarios reportan fallas y demoras en todas las líneas este lunes 10 de noviembre

Metro CDMX El servicio presenta mútliples retrasos en la mayoría de sus líneas este lunes 10 de noviembre de 2025. (Especial)

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) dio la bienvenida a la semana con múltiples retrasos en distintas líneas de su servicio, de acuerdo con reportes de usuarios y usuarias en redes sociales.

Alrededor de las 7:00 AM de este día, lunes 10 de noviembre de 2025, líneas del Metro CDMX presentaron retrasos que levantaron la inquietud y frustración de las personas cuyo trayecto diario depende del funcionamiento fluido del servicio.

¿Cuáles fueron las líneas afectadas del Metro CDMX hoy 10 de noviembre?

Las quejas de usuarios y usuarias que reportaron el retraso de trenes a través de la red social X, señalaban diferentes líneas entre sí.

La Línea 2, con direcciones a Taxqueña y Cuatro Caminos, fue una de las más mencionadas, dado que el retraso provocó que los vagones se llenaran por completo y la fluidez de los pasajeros se entorpeciera al avanzar.

Otra de las líneas que presentaron mayor problema debido a la aglomeración de pasajeros, fue la Línea 7, con direcciones a Barranca del Muerto y El Rosario.

“Línea 7, estación Mixcoac, dirección El Rosario. Más de 10 minutos que no mandan unidad, nuevamente ustedes hacen la ‘afluencia alta’”, reportó una uasuaria a través de su cuenta, adjuntando la fotografía del andén cargado de gente que espera el servicio.

En la Línea 4, que corre de Martín Carrera a Santa Anita, se reportó espera de unidad que superaba los 15 minutos.

Usuarios de Línea 9, dirección Pantitlán a Tacubaya, reportaron también cortes de 10 minutos y alto incremento de multitud en los andenes y transbordos.

Las líneas 8 (direcciones Constitución de 1917 a Garibaldi), 12 (que corre de Tláhuac a Mixcoac), 3 (Indios Verdes a Universidad) y Línea 1 (terminales Pantitlán y Observatorio) presentaron también retrasos de 10 minutos y aglomeración de usuarios en sus andenes.

¿Por qué el metro colapsó este 10 de noviembre?

A través de su cuenta oficial en la red social X, el servicio de transporte (@MetroCDMX) ha publicado la continuidad de su avance de trenes desde las 7:00 AM de esta mañana; no obstante, no ha dado ninguna explicación a los retrasos múltiples de su servicio.

En las tres publicaciones, los tiempos aproximados de espera entre trenes varían desde los 5 minutos hasta los 7 minutos de espera, el cual es el caso de la Línea 3.

Sin embargo, aunque el STC no ha emitido un aviso oficial del origen de los retrasos, usuarios en redes reportan que las fallas de trenes se deben a problemas de mantenimiento.

Línea 8 del Metro CDMX: ¿Qué pasó?

De acuerdo con reportes realizados en redes sociales, usuarias han reportado haber escuhado un gato maullar en la línea 8, estación UAM-I.

Se escucha un gatito maullando en las vías de la estación UAM I, si pudieran atender L-8 — Aylinn_petite🌻 (@AylinLiberato) November 10, 2025

La información fue canalizada al área de Protección Civil del Metro para verificar la situación, lo que encajó con la extensión del retraso en la línea que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi.

Hasta el momento, el Metro CDMX no ha dado ningún anuncio oficial del supuesto ‘michi’ en la estación, sin embargo, esta mañana no sería la primera vez que la Línea 8 acoge a un felino, ya que en octubre del año pasado, un gato fue rescatado en el andén de la terminal Garibaldi.