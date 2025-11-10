Seguro de Desempleo CDMX 2025: Guía fácil para el registro y obtener el apoyo económico Hoy 10 de noviembre es el único día para registrarte; conoce los requisitos y cómo solicitar tu Seguro de Desempleo. (Pexels y Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo)

El Gobierno de la Ciudad de México ha dado a conocer la fecha para el registro del Seguro de Desempleo, el cual te ofrece un apoyo económico de hasta por tres meses, mientras vuelves a encontrar trabajo.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Trabajo ha dado a conocer que hoy lunes 10 de noviembre es el único día para registrarte al programa social “Seguro de Desempleo”. La plataforma estará abierta hasta las 23:59 de hoy.

El Seguro de Desempleo es un sistema de protección social para quienes estén desempleados de manera involuntaria y no hayan podido encontrar trabajo aún.

Si resultas beneficiario, podrás recibir una ayuda económica mensual de hasta $3,439.46 pesos, por un máximo de tres meses, con el objetivo de apoyar al beneficiario en su búsqueda de trabajo formal.

Podrán ser beneficiarios aquellos quienes hayan perdido su trabajo de manera involuntaria, sean residentes de la Ciudad de México, mayores de 18 años y menores de 64 años y nueve meses.

Además de la asistencia económica, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Trabajo también te apoya con cursos y capacitaciones para el desarrollo de habilidades con valor curricular, así como la vinculación con bolsas de trabajo y ferias de empleo.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario del Seguro de desempleo?

Para poder ser beneficiario de este seguro contra el desempleo, deberás principalmente acreditar la pérdida del empleo, además de otros documentos que aquí te explicamos:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma

vigente con fotografía y firma Comprobante de domicilio de la Ciudad de México no mayor a 3 meses

de la Ciudad de México no mayor a 3 meses Clave Única de Registro de Población ( CURP )

) Documentación que demuestre la pérdida de empleo (constancia de semanas cotizadas en el IMSS, expediente electrónico único del ISSSTE, constancia laboral que expida el patrón o escrito inicial de demanda laboral)

(constancia de semanas cotizadas en el IMSS, expediente electrónico único del ISSSTE, constancia laboral que expida el patrón o escrito inicial de demanda laboral) Carta compromiso

Carta Bajo Protesta de decir verdad

En caso de no contar con alguna documentación que compruebe la pérdida de empleo, podrás solicitar el subprograma “Seguro de Desempleo del Bienestar”.

Este subprograma te solicitará los mismos documentos antes mencionados, a excepción de la documentación para comprobar el desempleo. Cabe recalcar que únicamente recibirás $3,300.53 pesos bajo esta modalidad.

¿Cómo puedes registrarte para el Seguro de Desempleo?

Para solicitar cualquiera de las dos modalidades, deberás seguir los siguientes pasos:

Cumplir con los requisitos antes mencionados. Generar una cuenta en la plataforma Llave CDMX-Expediente para poder acceder al sitio. Realizar el registro de solicitud de la Plataforma del Programa Social “Seguro de Desempleo”, donde subirás la documentación en formato PDF, JPG o PNG.

Y así de fácil estás inscrito; solo deberás esperar a que se publiquen los resultados de los folios seleccionados.