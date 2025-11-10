Seguro de desempleo CDMX: pasos y requisitos para solicitar el apoyo para personas sin trabajo

Seguro de desempleo CDMX Este lunes 10 de noviembre podrás realizar el registro para poder acceder a este beneficio si cumples con los requisitos. (Moisés Pablo Nava)

Los programas sociales se mantienen como una de las principales acciones del Gobierno de la Ciudad de México para ayudar a personas en situación económica vulnerable. Ahora, a partir de este lunes 10 de noviembre podrás comenzar tu registro en el Seguro de Desempleo para personas que hayan perdido involuntariamente su trabajo formal recientemente. Esto es lo que tienes que saber.

¿Qué es el seguro de desempleo CDMX?

Se trata de un programa social diseñado para otorgar un apoyo económico temporal a personas que hayan perdido su empleo formal de manera involuntaria y que residan en la capital. El objetivo oficial del programa es disminuir el impacto económico tras la pérdida de ingreso mientras la persona busca colocación formal y fortalecer su empleabilidad mediante cursos y vinculación laboral.

El monto del apoyo es de 3 mil 439 pesos y podrá recibirse hasta por tres meses consecutivos o hasta que la persona encuentro otro empleo formal previo a los tres meses.

¿Quiénes pueden solicitar el Seguro de Desempleo CDMX?

Los requisitos básicos que establece la autoridad incluyen, de forma general:

Ser residente de la Ciudad de México

Tener entre 18 y 64 años de edad

Haber tenido un empleo formal en la CDMX y haber perdido ese empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador

No ser beneficiario actual de otro programa equivalente.

Documentos y requisitos para solicitar el seguro de Desempleo CDMX

Las convocatorias y los formatos oficiales piden que la persona adjunte documentación en formato digital (PDF, JPG u otro) los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio reciente

Comprobante o constancia del último empleo.

Los formatos oficiales necesarios se publican en la plataforma del Seguro de Desempleo y deben cargarse durante el registro.

Pasos para registrarte al Seguro de Desempleo CDMX

Crear o activar tu cuenta Llave CDMX

Acceder a la Plataforma de Registro del Seguro de Desempleo: ingresar al trámite oficial en la plataforma de trámites de la CDMX (portal de desempleo).

Adjuntar la documentación solicitada en los formatos y tamaños permitidos.

Responder las declaraciones bajo protesta de decir verdad y aceptar términos del programa.

Una vez entregada la solicitud en línea, el gobierno se encarga de validar la documentación. Algunas convocatorias requieren además una etapa presencial para acreditar originales o elegir la actividad de servicio comunitario vinculada al beneficio.

Para mas información, puedes ingresar al sitio oficial de la Secretaría del Trabajo CDMX o comunicarte al 5557093233.