Alem, pionero en un modelo global que empodera a los jóvenes, se prepara para la votación final

Leandro N. Alem atraviesa un momento significativo en materia de participación ciudadana con la etapa final del Presupuesto Participativo Joven (PPJ), una política pública que ha logrado consolidarse como un modelo ejemplar dentro y fuera de Misiones. La reciente presentación de los proyectos finalistas para 2025 en las instalaciones del ITEC reunió motivación, respaldo institucional y una visión clara de futuro, demostrando que este programa no solo define el destino de una parte del presupuesto municipal, sino que también se convierte en una herramienta de formación, liderazgo y compromiso cívico para las nuevas generaciones.

El PPJ ha trascendido las fronteras locales gracias al trabajo constante del municipio y a la mirada estratégica del intendente Matías Sebely, quien impulsó una implementación profunda de esta herramienta que figuraba en la Carta Orgánica desde 2001, pero que recién en su gestión cobró vida y sentido en el marco del desarrollo ciudadano. La inclusión del municipio de Alem como miembro del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) y de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) es una muestra del reconocimiento internacional que ha alcanzado la experiencia local. Además, la iniciativa ha sido destacada como una de las “Buenas Prácticas” en gobernanza y participación comunitaria, formando parte incluso de exposiciones en reuniones técnicas y en la asamblea general del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, lo que refleja el impacto que este modelo misionero está teniendo en el escenario global.

Para el intendente Sebely, apostar por un programa que empodera a los jóvenes es fundamental para consolidar una comunidad más activa y consciente. Su convicción parte de reconocer que la juventud dejó de ser el futuro para convertirse en protagonista del presente. En su visión, el PPJ permite que los vecinos puedan observar cada paso que implica una decisión gubernamental, desde la formulación de una idea hasta su materialización. “En Alem, con la juventud ya no siendo el futuro, sino construyéndolo, creamos ciudadanía”, señaló, destacando la importancia de impulsar políticas que conecten educación, gobierno y comunidad. Para él, este modelo se ha convertido en la herramienta más genuina de participación, y la evidencia es la creciente apropiación que los jóvenes han mostrado en cada etapa del proceso.

La presentación de los proyectos finalistas fue también un espacio de reflexión y formación. El evento cerró con una charla motivacional a cargo del Licenciado Gastón Bruno, politólogo, CEO y fundador de la Escuela de Formación Profesional (EFOP) y presidente de la Asociación de Escuelas Evangélicas de Argentina (ADEEA). Bruno instó a los jóvenes a dar un paso más allá de la ejecución municipal de los proyectos y a considerar la posibilidad de buscar financiamiento privado, alianzas estratégicas y nuevas vías para sostener y ampliar sus ideas. Su mensaje puso en valor la importancia de desarrollar habilidades de liderazgo, gestionando iniciativas que trasciendan lo inmediato y que puedan convertirse en aportes duraderos para la comunidad. También subrayó la relevancia de incorporar valores, compromiso cívico y responsabilidad desde edades tempranas, en sintonía con el espíritu formativo del PPJ.

Las propuestas que llegaron a esta etapa final atravesaron un riguroso proceso de evaluación técnica y de asambleas, y ahora esperan la votación que se realizará el próximo 20 de noviembre entre las 8 y las 18 horas. Entre las ideas que despertaron entusiasmo se encuentran la creación de un comedor comunitario estudiantil, la instalación de bebederos en plazas, el desarrollo de un parque de cama elástica, la puesta en marcha de espacios culturales y deportivos, la instalación de gimnasios a cielo abierto y la creación de un Ecocentro, entre otras iniciativas orientadas al bienestar, la recreación, la convivencia y el cuidado ambiental. Cada proyecto refleja la diversidad de intereses de los jóvenes y su mirada sobre la ciudad que desean construir, mostrando que las prioridades juveniles abarcan desde la salud y el ambiente hasta la cultura, la inclusión y la actividad física.

El evento también contó con voces clave que respaldaron la importancia del programa desde diferentes áreas. Dante Genesini, coordinador de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación y referente en la articulación con el sistema educativo, resaltó el valor pedagógico del PPJ y la estrecha colaboración entre las escuelas y el municipio. Consideró que esta herramienta fortalece la formación de ciudadanos activos y comprometidos, capaces de comprender la complejidad de las decisiones públicas. En tanto, Helard Feltan, presidente del Honorable Concejo Deliberante y uno de los impulsores de la ordenanza que otorga marco legal al programa, destacó la transparencia y legitimidad que el proceso aporta a la gestión. Para él, observar a los jóvenes debatiendo y tomando decisiones presupuestarias es un signo alentador de una democracia sólida. Asimismo, Horacio Ortiz, coordinador ejecutivo del Presupuesto Participativo, subrayó el carácter único de Alem dentro de Misiones. Recordó que es el único municipio de la provincia que logró sistematizar y certificar el proceso, publicarlo en un libro y garantizar la participación desde los 16 años, marcando un precedente en la región.

El avance de este programa demuestra que Alem no solo promueve una política pública, sino un cambio cultural en el que la juventud se reconoce como protagonista del presente y del futuro. La próxima votación será un nuevo paso en ese camino colectivo que combina visión, liderazgo, participación y una profunda convicción de que la democracia se construye con acciones concretas y con la voz activa de todos los ciudadanos.