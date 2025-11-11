Atienden cerca de 90 solicitudes en el primer “Día del Pueblo: Audiencias Ciudadanas” en Iztacalco

La alcaldía Iztacalco arrancó el programa “Día del Pueblo: Audiencias Ciudadanas” para atender de forma directa las peticiones y propuestas de habitantes de la demarcación. En esta primera jornada se recibieron cerca de 90 solicitudes en distintos rubros, según informó la administración local.

La alcaldesa Lourdes Paz atendió personalmente más de 25 peticiones, mientras que las demás fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su seguimiento. De acuerdo con la información oficial, la atención se realizó de manera directa y personalizada, sin necesidad de trámites adicionales en el CESAC o Ventanilla Única.

Entre los temas expuestos por vecinos estuvieron los relacionados con Obras y Servicios Urbanos. En el primer caso, se presentaron 10 solicitudes de reparación de banquetas, bacheo y drenaje; y en el segundo, 14 peticiones vinculadas con la poda de árboles, reparación de fugas de agua y mantenimiento de luminarias.

El área de Desarrollo Social recibió siete solicitudes para acceder a programas de lentes, atención médica en la Clínica del Pueblo y actividades culturales y comunitarias. En materia de Gobierno, se presentaron cuatro solicitudes relacionadas con el reordenamiento del comercio en vía pública y tres más en temas de seguridad, como el retiro de un vehículo abandonado y la solicitud de rondines de vigilancia, que fueron atendidas en el momento.

Además, 25 personas acudieron al área de Asuntos Jurídicos para recibir asesoría legal y orientación sobre trámites administrativos, verificaciones, juicios sucesorios, cambios de nombre y procedimientos de ejecución.

El nuevo programa busca consolidar un modelo de atención ciudadana más accesible y eficiente, en el que las y los vecinos puedan dialogar directamente con las autoridades. La dinámica contempla la participación semanal de la alcaldesa y de los directores generales de las distintas áreas, quienes estarán presentes para dar seguimiento inmediato a las solicitudes.

El “Día del Pueblo: Audiencias Ciudadanas” se realizará todos los martes, de 12:00 a 14:00 horas, en la explanada de la Alcaldía Iztacalco.

Durante la jornada inaugural, la titular de la demarcación señaló que la iniciativa busca fortalecer la comunicación con la comunidad.

“La participación ciudadana es fundamental para construir soluciones efectivas y fortalecer la confianza entre gobierno y comunidad”, expresó.