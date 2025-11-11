Caen 2 de la Anti Unión Tepito con 100 kilos de marihuana

La policía capitalina detuvo a dos integrantes del grupo delictivo “Anti Unión de Tepito”, con 100 kilos de marihuana y un kilo de crystal.
Se trata de Jesús Alberto Sánchez Velázquez de 30 años y Luis Miguel Sáenz Arias de 35 años.
Los hechos ocurrieron mientras los efectivos policiales se encontraban en la colonia Morelos, cuando observaron que en el área común de una vecindad dos sujetos contaban paquetes de plástico cerrados al vacío.
Al revisarlos, les hallaron una bolsa con aproximadamente un kilogramo de crystal y 92 bolsas cerradas al vacío con alrededor de un kilogramo de marihuana.