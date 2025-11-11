CDMX recibe reconocimiento de Gofundme

En los últimos 18 meses se recaudaron a través de esta plataforma un total de 95 millones de pesos.

El Congreso capitalino recibió una placa conmemorativa por parte de la fundación “GoFundMe” para la Ciudad de México, por su actuar responsable y solidario como ciudad generosa y por la capacidad de su gente para tender la mano a quienes más lo necesitan.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, el diputado Jesús Sesma (del PVEM), señaló que esta placa pertenece a todas y todos quienes hacen grande a la capital. Subrayó que simboliza la voz de quienes han luchado por construir un mejor mañana, defender la justicia, igualdad y libertad, y de quienes nunca han dejado de creer que la Ciudad de México puede ser el orgullo de todo el país.

“La Ciudad de México es mucho más que su territorio, es una forma de ser, de pensar y de sentir. Es la cuna de los sueños, la casa de las oportunidades, el refugio de quienes llegan buscando esperanza y el escenario donde todos los días se describen historias de trabajo, de solidaridad y de amor por la tierra”, señaló.

El reconocimiento fue otorgado a la Ciudad de México y recibido por el Congreso local, ya que en los últimos 18 meses se recaudaron en México a través de la plataforma GoFundMe un total de 95 millones de pesos en diversas acciones como emergencias médicas, atención de desastres o construcción de viviendas.

“Las y los habitantes de la ciudad responden siempre con rapidez, empatía y solidaridad. Nuestra misión es simple pero poderosa: ayudar a las personas a ayudarse entre sí. Cada día, personas de todo el mundo recurren a nuestra plataforma para donar, organizarse y brindarse apoyo en momentos de necesidad”, explicó Elisa Liberatori, directora senior de Asuntos Corporativos de GoFundMe.

La diputada morenista Xóchitl Bravo, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, destacó como ejemplo de solidaridad el inicio del proceso de creación del Sistema de Cuidados, un espacio donde las voces de todas y todos deben ser escuchadas, porque todos nos cuidamos y es una responsabilidad compartida.

En su participación, el legislador Manuel Talayero, coordinador del grupo parlamentario del PVEM, señaló que la entrega de esta placa al Congreso local simboliza un reconocimiento al compromiso, la empatía y la participación ciudadana.

“A mí me queda claro que en tan sólo 18 meses que llevan en la Ciudad de México, se han recaudado 95 millones de pesos, y eso yo creo que es un reflejo de una sociedad mexicana que siempre se ha destacado por ser solidaria y consciente del poder que tiene y de la colaboración colectiva”, dijo.

Ernesto Villareal, coordinador del PT, coincidió en señalar que la solidaridad debe asumirse como una tarea compartida entre el pueblo y el gobierno. Recalcó que el Sistema Público de Cuidados es un claro ejemplo de esta corresponsabilidad, pues busca el beneficio para quien cuida y es cuidado, ya que se trata de un derecho, y el estado debe acompañar y sostener las redes comunitarias.