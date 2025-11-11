CDMX registra el nivel más bajo de delitos de alto impacto desde 2019: Brugada

Informe de los avances y resultados obtenidos durante octubre, en el marco de la implementación de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el informe de seguridad correspondiente al mes de octubre, en el que aseguró que la capital mantiene una tendencia sostenida a la baja en los delitos de alto impacto, los cuales disminuyeron 13 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024 y 58 por ciento respecto a 2019.

Brugada detalló que en los primeros 303 días de trabajo de su administración, el Gabinete para la Construcción de la Paz y Seguridad ha sesionado en 320 ocasiones, de lunes a domingo, con el objetivo de coordinar las acciones policiales y de procuración de justicia.

En ese periodo, se ha registrado un aumento de 17.9 por ciento en las detenciones por delitos de alto impacto, mientras que los homicidios dolosos se redujeron nueve por ciento respecto al año anterior y 46 por ciento comparados con 2019.

La mandataria recordó que en 2019 se cometían en promedio cuatro homicidios diarios, mientras que en 2025 la cifra bajó a dos.

“Estos avances dan cuenta de un trabajo policial y ministerial sistemático, coordinado y eficaz”, sostuvo. Además, las detenciones por homicidio doloso aumentaron 25.77 por ciento con respecto a 2024.

Reducción en robo de vehículos y combate a la extorsión

El informe presentado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señala una disminución del 55 por ciento en el robo de vehículos de enero a octubre, en comparación con 2019, y de 12 por ciento respecto al año pasado.

En cuanto al robo de vehículo con violencia, la reducción ha sido del 80 por ciento desde 2019 y del 35 por ciento respecto a 2024. Mientras hace seis años se robaban 33 automóviles al día, actualmente el promedio es de 16; en los casos con violencia, el promedio bajó de 12 a dos diarios.

La tendencia a la baja también se mantiene en otros delitos: el robo a persona en espacio público se redujo casi 60 por ciento respecto a 2019 y 16 por ciento en comparación con 2024.

Los robos a pasajeros a bordo de microbús y Metrobús disminuyeron 44 por ciento cada uno, mientras que los robos a transportistas bajaron 36 por ciento y los robos a repartidores 30 por ciento.

En materia de extorsión, informó que de enero a octubre se detuvo a 238 personas por este delito o por tentativa, lo que representa un incremento de 50 por ciento en relación con el año pasado.

“No habrá tregua ni impunidad para quienes lastimen a las mujeres o afecten la tranquilidad de la ciudadanía”, afirmó la jefa de Gobierno.





Estrategias preventivas y atención a las causas

Como parte de la política integral de seguridad, el Gobierno capitalino ha reforzado las acciones de prevención y atención a las causas de la violencia. Desde marzo de este año, la estrategia escolar Vida Plena, Corazón Contento ha realizado más de 509 mil acciones de salud mental y emocional con estudiantes, docentes y padres de familia.

Tan solo en octubre se atendieron 155 mil personas, de las cuales 144 mil fueron alumnas y alumnos de secundarias y preparatorias públicas.

De forma paralela, el programa Auxilio Escolar realizó en el mismo mes 6 mil 156 jornadas de acompañamiento en 421 escuelas de nivel secundaria y medio superior, con el propósito de fortalecer la seguridad en los entornos educativos.

Clara Brugada explicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral sustentada en tres pilares de prevención: policía cercana a la gente, patrullaje territorial constante y ampliación de puntos de videovigilancia.

Asimismo, la política de combate directo a la delincuencia se basa en cuatro ejes: coordinación y respuesta inmediata, uso de inteligencia y tecnología, incremento de detenciones y cero impunidad.

“El objetivo es construir Territorios de Paz e Igualdad”, expresó. Para ello, dijo, se busca garantizar educación y trabajo para los jóvenes, concentrar a todo el gobierno en territorios prioritarios y promover más empleo y bienestar.

Coordinación y resultados institucionales

En este contexto, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, explicó que en octubre de 2025 se registraron 119 mil 615 llamadas al 911, una disminución de 10.8 por ciento respecto al mismo mes de 2024.

El número promedio de llamadas diarias de urgencias y emergencias también se redujo de 4 mil 654 a 3 mil 992, el nivel más bajo en 13 meses. Asimismo, las llamadas improcedentes disminuyeron 10 por ciento, lo que refleja una mejora en la cultura cívica de los usuarios.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que del inicio de la administración al 31 de octubre se logró la detención de 7 mil 262 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de más de 816 kilogramos de marihuana, 154 kilogramos de cocaína, 84 kilogramos de metanfetamina, mil 72 armas de fuego y 3 mil 919 vehículos.

El funcionario detalló que entre los resultados operativos de octubre destacan las detenciones de presuntos líderes delictivos como Williams “N”, operador de un grupo criminal en Iztapalapa; Olga “N”, alias La Güera, presunta lideresa de “Los Oaxacos” en Álvaro Obregón; y Verónica “N”, alias La Jefa, identificada como responsable de actividades delictivas en Tláhuac.