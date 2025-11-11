Clima CDMX: pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de noviembre 2025

CLIMA EN CDMX 12 DE NOVIEMBRE 2025

La Ciudad de México tendrá un día con contrastes de temperatura este miércoles 12 de noviembre de 2025. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se espera una mañana fría, seguida de un ambiente templado y soleado por la tarde, ideal para realizar actividades al aire libre.

Durante las primeras horas del día, el termómetro podría descender hasta los 7 °C, especialmente en zonas del sur y poniente como Tlalpan, Xochimilco y Magdalena Contreras, donde las condiciones serán más frescas. El cielo permanecerá despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias.

Temperaturas agradables por la tarde

Hacia el mediodía, el ambiente se tornará cálido, con temperaturas que alcanzarán entre 22 °C y 23 °C en gran parte del Valle de México. En alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo se prevé un clima mayormente soleado, con viento ligero del noreste de 10 a 15 km/h.

Para la tarde-noche, la temperatura disminuirá gradualmente hasta los 15 °C o 16 °C, y se espera un aumento en la nubosidad. No obstante, las condiciones seguirán estables y sin lluvias.

Las autoridades recomiendan abrigarse bien por la mañana, usar protector solar durante el día y mantenerse hidratado, ya que la radiación solar será elevada en las horas de mayor insolación.

Recomendaciones y pronóstico general

Temperatura mínima: 7 °C

7 °C Temperatura máxima: 23 °C

23 °C Cielo: despejado a parcialmente nublado

despejado a parcialmente nublado Lluvias: no se esperan precipitaciones

no se esperan precipitaciones Viento: del noreste de 10 a 15 km/h

El resto de la semana continuará con condiciones similares, aunque se prevé un ligero descenso de temperatura hacia el fin de semana debido al ingreso de aire frío en el centro del país.