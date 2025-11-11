Comienzan obras en la comunidad de la Resurrección en Texcoco

El Gobierno Municipal de Texcoco dio inicio a la comunidad de La Resurrección la construcción de la Segunda Etapa del Parque Público de la zona; en el proyecto se invirtió un millón 700 mil pesos, en beneficio de los habitantes del municipio.

En el arranque de la inauguración de la obra estuvieron presentes el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, que estuvo acompañado por la presidente honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Texcoco, Yesenia Armas Tobón, la síndica y regidores, así como directores de área de la administración pública.

“Es importante que en todo lo que haga la comunidad ustedes nos apoyen porque es para beneficio de todos los que vivimos en este pueblo”, dijo el primer delegado de Alejandro Rivero.

El presidente municipal, Nazario, recordó el proceso de la adquisición del terreno y los procesos que llevó el proyecto para su realización desde la primera hasta la segunda etapa de construcción, un espacio público para la comunidad.

“Hoy venimos a agradecer su confianza, su paciencia y a decirles que seguiremos trabajando de la mano para mejorar las condiciones de vida de esta comunidad”, les dijo Nazario Gutiérrez, recordando que el agradecimiento es uno de los valores más importantes del ser humano.

El director de Obras Públicas, Miguel Ángel Olivares Gálvez, explicó a la comunidad presente los trabajos que se estaban llevando a cabo, como una barda de 130 metros lineales y 147 metros de columna de concreto, así como 318 de muro block, 140 metros cuadrados de piso de concreto con espesor de 10 centímetros, 224 metros cuadrados de aplanado fino y 334.92 metros cuadrados de pintura vinílica.

Así mismo, se destacó que esta obra tiene un costo de un millón 799 mil 996.06 pesos, y se realizará con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

Finalmente, el presidente municipal destacó que es importante mantener la confianza en el ayuntamiento por el mejoramiento de Texcoco.