Consulta del PGD es en los PILARES; PAN alerta simulación y pide reponer el procedimiento

El PGD es un instrumento que traza el futuro de la CDMX para los próximos 20 años (Especial)

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México se pronunció contra el proceso que se lleva a cabo para la aprobación del del Plan General de Desarrollo (PGD), un documento que lleva más de tres años de atraso, y que trazará una guía para el futuro urbano de los próximos 20 años de la Ciudad de México.

Las y los legisladores señalaron que se han detectado vicios, irregularidades y fallas que deben corregirse antes de continuar con su consulta pública, o provocarán que el plan “nazca muerto”.

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso local, Olivia Garza, se dijo preocupada por el actuar del Gobierno con tan importante proyecto ya que el Instituto se saltó etapas fundamentales del proceso, como la aprobación previa por parte de la Junta de Gobierno —su máximo órgano de decisión, encabezada por la jefa de Gobierno— y el periodo de difusión que debe garantizar el conocimiento público del documento antes de someterlo a consulta.

“Llega la comunicación de estas consultas el domingo a las nueve de la noche... Pareciera que no nos quieren comunicar, esto es muy preocupante porque desaparece de un plumazo la etapa de difusión”, comentó.

Procedimiento viciado

Además señaló que el procedimiento está viciado ya que la consulta se realizará en espacios del Gobierno local, en los PILARES, “serán los asistentes a los Pilares quienes validarán y aportarán sobre el proyecto”, señaló. Y destacó que de los dos meses de consulta establecidos, los foros están calendarizados del 11 de noviembre al 13 de diciembre, reduciéndose a un mes.

Por lo anterior, hizo un llamado a Clara Brugada y al Instituto de Planeación para reponer el procedimiento del PGD, debido a que fue publicado para su consulta sin cumplir con los pasos que establece la ley.

“El Gobierno capitalino debe recuperar la legitimidad institucional de este instrumento y esto solo se obtiene con la aprobación de la Junta de Gobierno”, subrayó.

Dio a conocer que en caso de no recomponer el camino, cualquier organización o ciudadano puede impugnar el proceso de consulta o solicitar la suspensión, argumentando que se violaron las etapas obligatorias del procedimiento de planeación.

Piden que se cumpla con la ley

Ante este contexto, Garza propuso tres acciones concretas: suspender la consulta hasta que la Junta de Gobierno apruebe el proyecto; que se convoque a sesión urgente de la Junta para la revisión del documento y establecer un periodo de difusión, previo a la consulta.

“Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la Ley, si hubiera voluntad política, en esta misma semana quedaría aprobado el proyecto por la Junta de Gobierno y esta misma semana comienza el periodo de difusión”, consideró.

El coordinador del PAN, Andrés Atayde, recordó que dicho instrumento de planeación es fundamental para definir el rumbo de la ciudad en los próximos años, por lo que su elaboración y consulta deben realizarse con estricto apego a la ley, bajo los principios de transparencia y máxima publicidad, “el gobierno capitalino no puede caer en la tentación de simular un ejercicio participativo”, dijo.

“Nuestra labor como grupo parlamentario de oposición no es oponernos por sistema, pero definitivamente ante notorios resbalones, ausencias o vicios, desde Acción Nocional tenemos que alzar la voz. Este plan pretende guiarnos para definir qué ciudad queremos y qué ciudad merecemos para los próximos 20 años”.

Para finalizar los panistas señalaron que no permitirán que el Plan General de Desarrollo se convierta en un simple trámite burocrático; “exigimos un proceso transparente, legal y verdaderamente ciudadano”, afirmó Atayde.