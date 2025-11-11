Detienen al exdirector del TRIJAEM por desvío millonario

Detenido Tomás "N". (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Tomás “N”, exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM).

A este sujeto le fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de abuso de confianza, dado que durante su encargo presuntamente realizó, en colaboración con otros sujetos, transferencias bancarias por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos con nueve centavos.

Estos recursos los habría enviado a diversos destinatarios mediante el uso de dispositivos electrónicos con los que manejaba la cuenta bancaria del TRIJAEM, al aprovechar la confianza y responsabilidades inherentes a su cargo.