Ecatepec recupera más de 198 millones de litros de agua al mes tras operativo contra el huachicoleo

El gobierno municipal de Ecatepec informó que, como resultado del Operativo Caudal, se logró la recuperación de más de 198 millones de litros de agua al mes que eran extraídos de manera clandestina en distintas zonas del municipio. Este importante avance equivale a 20 mil pip, las cuales ahora se están reincorporando al sistema de distribución para beneficio de miles de familias.

Durante el operativo, autoridades locales intervinieron 11 inmuebles donde se detectaron tomas ilegales conectadas directamente a la red hidráulica. Estas acciones forman parte del plan emprendido desde el inicio de la actual administración, bajo el lema del “Cambio con Honestidad”, con el objetivo de erradicar el robo de agua, también conocido como huachicoleo del agua, una práctica que durante años afectó el suministro en colonias completas y fue tolerada por gobiernos anteriores.

De acuerdo con el reporte oficial, gracias a los operativos y a la detección de puntos clandestinos, más de 300 mil habitantes ya se han visto beneficiados al recuperar el suministro por red, atendiendo una de las principales demandas ciudadanas: que el agua vuelva a los hogares y no se desperdicie en actividades irregulares.

El gobierno municipal subrayó que el Operativo Caudal se mantiene activo de manera permanente, con el propósito de desmantelar completamente las tomas ilegales y sancionar a quienes participan en el robo del vital líquido. Hasta el momento, se han intervenido más de 100 puntos clandestinos, algunos de ellos con hasta cinco tomas ilegales conectadas simultáneamente.

Además, se exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad irregular relacionada con el manejo del agua, ya que el compromiso de las autoridades es mantener una vigilancia constante para garantizar un servicio justo y equitativo para todos los habitantes del municipio.

La administración destacó que cada litro recuperado representa un paso más hacia la justicia social y el uso responsable de los recursos naturales. Asimismo, reiteró que el combate al huachicol del agua no se detendrá hasta asegurar que el servicio llegue de manera continua y transparente a todos los hogares de Ecatepec.

Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso con las familias ecatepenses y con la gestión honesta de los recursos públicos, marcando una diferencia significativa en la lucha contra la corrupción y en la recuperación del derecho al agua.