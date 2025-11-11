El Buen Fin llega a Huixquilucan con grandes beneficios para los contribuyentes

Huixquilucan se suma al Buen Fin 2025 con una iniciativa que busca apoyar directamente a la economía de las familias del municipio. Del 10 al 15 de noviembre, el gobierno municipal ofrecerá una condonación del 100% en multas y recargos generados por retrasos en el pago del Impuesto Predial, lo que representa una excelente oportunidad para que los ciudadanos se pongan al corriente en sus obligaciones fiscales y regularicen su situación.

La campaña forma parte de las acciones impulsadas por la administración 2025-2027 para incentivar la participación ciudadana y fomentar una cultura de cumplimiento responsable en el pago de impuestos. Con esta medida, el gobierno municipal pretende fortalecer la recaudación sin afectar los bolsillos de los contribuyentes, además de generar confianza y cercanía con la población.

El beneficio aplica únicamente durante los días del Buen Fin, es decir, del 10 al 15 de noviembre, y estará sujeto a ciertas restricciones que los interesados podrán consultar directamente en las oficinas de recaudación o a través de los canales oficiales del municipio.

Los horarios de atención son de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas, los viernes de 9:00 a 15:00 horas y el sábado 15 de noviembre de 9:00 a 12:00 horas. Este último día, la atención se brindará exclusivamente en la oficina de Jesús del Monte #271 (Fresko).

Además, para facilitar los trámites, los contribuyentes podrán realizar consultas o recibir orientación a través del número de WhatsApp 56 1841 2733, así como realizar pagos en línea mediante el portal oficial del municipio: www.huixquilucan.gob.mx.

La administración municipal también invita a la población a mantenerse informada por medio de sus redes sociales oficiales (@HuixquiGob), donde se comparten detalles sobre esta y otras campañas de apoyo económico.

El gobierno de Huixquilucan destacó que esta medida busca beneficiar a todos los sectores, especialmente a quienes enfrentan dificultades económicas, brindando la posibilidad de ponerse al día sin la carga de recargos acumulados.

Con esta iniciativa, Huixquilucan reafirma su compromiso con las familias y demuestra que una administración eficiente puede ofrecer incentivos que estimulen el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al mismo tiempo que fortalecen los recursos municipales destinados a servicios públicos, infraestructura y programas sociales.

Así que ya lo saben: del 10 al 15 de noviembre, aprovechen esta oportunidad única para ponerse al corriente con su Impuesto Predial y disfrutar de los beneficios del Buen Fin 2025.