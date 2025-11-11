“Estamos Contigo”: Naucalpan lleva servicios gratuitos a la continuidad con enfoque de igualdad y bienestar

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, continúa acercando programas y apoyos a las colonias del municipio con la Caravana “Estamos Contigo”, una iniciativa que busca brindar atención gratuita, orientación integral y acompañamiento a mujeres, familia y personas en situación de vulnerabilidad.

La siguiente jornada se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre de 2025, en la colonia Santiago Ahuizotla, sobre la calle Isidro Fabela s/n, frente al pozo de OAPAS, en horario de 10:00 a 14:30 horas. Durante este evento, se ofrecerán diversos servicios gratuitos enfocados en la salud, el bienestar y la igualdad de oportunidades para los habitantes de las zonas.

Entre los servicios que estarán disponibles se encuentran consultas médicas generales, asesorías jurídicas y psicológicas con perspectiva de género, así como módulos de vinculación educativa, donde las personas interesadas podrán incorporarse o continuar sus estudios de primaria, secundaria o preparatoria abierta.

Además, la caravana contará con una bolsa de trabajo y asesoría para la obtención de microcréditos, herramientas que buscan fortalecer la autonomía económica de las mujeres y promover la independencia financiera a través de oportunidades laborales y de emprendimiento.

“Estamos Contigo”: Naucalpan lleva servicios gratuitos a la continuidad con enfoque de igualdad y bienestar

Para reforzar la seguridad y la atención a posibles casos de violencia, se instalará un módulo de la Policía de Género, donde se ofrecerá acompañamiento especializado, información preventiva y orientación sobre los mecanismos de denuncia y protección disponibles en el municipio.

El Instituto de las Mujeres Naucalpenses destacó que el objetivo principal de la Caravana “Estamos Contigo” es acercar los servicios municipales a las comunidades, eliminando barreras de acceso y garantizando que todas las personas, sin importar su condición social o económica, puedan ejercer sus derechos con igualdad y dignidad.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a participar y aprovechar los beneficios que ofrece este programa, el cual se ha consolidado como un espacio de encuentro, apoyo y fortalecimiento del tejido social.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de seguir implementando políticas públicas con perspectiva de género y de trabajar en la construcción de un Naucalpan más justo, incluyente y solidario, donde todas las mujeres y familias tengan acceso a los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida.