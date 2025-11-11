Explosión por acumulación de gas en Tlalnepantla deja tres lesionados y provoca evacuación preventiva

La mañana de este lunes, elementos de Protección Civil de Tlalnepantla y del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron una explosión provocada por la acumulación de gas en una vivienda ubicada en la calle Fulton y Temazcal, dentro de la Unidad Habitacional Tlalcalli.

De acuerdo con el reporte oficial, la explosión ocurrió al interior de una casa habitación, causando daños materiales significativos y dejando como saldo tres personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos municipales y posteriormente trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de 275 alumnos de una escuela secundaria cercana, además de los vecinos del edificio afectado, con el fin de garantizar la seguridad de la población ante cualquier posible riesgo de fuga o derrumbe. Personal de Protección Civil realizó una revisión detallada de la estructura dañada y de los inmuebles aledaños para descartar nuevos incidentes.

El Heroico Cuerpo de Bomberos actuó de manera inmediata para controlar el fuego y evitar su propagación a otras viviendas. Tras varios minutos de labores, el siniestro fue controlado en su totalidad. Posteriormente, técnicos especialistas verificaron las instalaciones de gas y electricidad en la zona para determinar las causas precisas de la explosión y prevenir futuros accidentes.

Autoridades locales recomendaron a la población evitar la zona mientras continúan las labores de inspección y limpieza, así como atender las indicaciones de los cuerpos de emergencia. También recordaron a la ciudadanía la importancia de revisar periódicamente sus instalaciones de gas, ya que las fugas no detectadas son una de las principales causas de accidentes domésticos de este tipo.

El gobierno municipal de Tlalnepantla reiteró su compromiso con la seguridad de las familias e informó que los números de emergencia disponibles para reportar cualquier situación de riesgo son los siguientes: Protección Civil: 55 5088 272, Bomberos: 55 5565 3638, C-4: 55 5366 4444

Las autoridades agradecieron la colaboración de la comunidad educativa y de los vecinos, quienes actuaron con calma y de manera ordenada durante la evacuación. Finalmente, se informó que el área permanecerá resguardada mientras se concluyen las labores de evaluación y limpieza, asegurando que el regreso de los alumnos y residentes se realice con total seguridad.