¿Hay retrasos en el Metro y Metrobús de la CDMX? Así funcionan este martes 11 de noviembre

La mañana de este martes 11 de noviembre de 2025, el servicio del Metro de la CDMX fue activado desde las aproximadamente 4:30 am y el del Metrobús poco después de las 5:00 am como de costumbre, lo que ha permitido la movilización de miles de personas de la CDMX y el EdoMex.

Sin embargo, la fluidez y el funcionamiento de estos servicios ha mostrado retrasos considerables que podrían afectar los trayectos de algunas personas.

Para el Metro, las doce líneas que conforman su red operaban con tiempos promedio de espera de entre 6 y 7 minutos aproximadamente al corte de las 7:00 am, lo que reflejó un servicio poco más lento que en otros días, pero en general funcional.

Líneas del Metro de la CDMX con buen avance hoy, martes 11 de noviembre

La mayor parte de las líneas del Metro presentaban flujo normal; sin embargo, algunas registran un poco más de espera de lo habitual. Por ejemplo:

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/e2bAtuHv55 — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 11, 2025

Los registros oficiales reflejan retrasos “ligeros”, mientras que en redes sociales, los usuarios han denunciado que hay inconvenientes de hasta 20 min en la Línea 2.

Por su parte, el Metrobús registró un cierre en la estación Xola de la Línea 2 en ambos sentidos, aunque ya se reabrió.

Hasta el momento, la red del Sistema de Transporte Público Metro o Metrobús presenta retrasos un tanto considerables, pero no te confíes, la afluencia de gente y los trenes llenos podrían alargar la espera. Toma precauciones.