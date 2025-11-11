Licencia permanente en CDMX: fecha límite para tramitarla

Fecha límite para tramitar la Licencia Permanente tipo A de la CDMX Datos biométricos y expedición de licencias físicas en los macrocentros de atención de la Secretaría de Movilidad (Semovi) (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM/Gobierno de la Ciudad de México)

¿Ya tramitaste tu licencia de conducir permanente? Recuerda que la emisión de este documento se realizará en un plazo determinado. Aquí te decimos cuál es la fecha límite, para que no se te pase.

La licencia permanente que emite el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el Servicio de Movilidad (Semovi), tiene un costo de $1,500 pesos y está disponible tanto para los capitalinos como para los habitantes del Estado de México que quieran realizar el trámite único de la licencia tipo “A” para conductor de automóviles particulares.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la Licencia Permanente de la CDMX?

Hasta el momento, no se ha realizado una ampliación de la fecha estipulada al inicio de esta campaña para la expedición de la Licencia Permanente para conducir que emite el Gobierno de la capital, por lo que la fecha límite para tramitar tu licencia será hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la ampliación únicamente de los horarios de atención para realizar el trámite de la licencia permanente en los módulos de atención de la Semovi, que será de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., esto debido a la alta demanda de personas que acuden a tramitarla.

¿Cómo tramito la licencia permanente que ofrece la CDMX?

El trámite para la expedición de este documento otorgado por la Ciudad de México se realiza de la siguiente manera:

Crea tu Llave CDMX .

. Inicia el trámite para la expedición de la licencia permanente para mayores de 18 años.

para mayores de 18 años. Realiza el examen teórico .

. Genera tu línea de captura .

. Agenda tu cita y completa el trámite en alguna de las ventanillas exprés, centros o módulos de servicio de la Semovi, distribuidos en la Ciudad de México.

¿La licencia permanente de CDMX continuará para 2026?

Hasta el momento, según anunció la Jefa de Gobierno, se está revisando la posibilidad de que exista una continuidad para la emisión de la licencia permanente en 2026.

“Me va a presentar el Secretario de Finanzas un estudio de lo que ha implicado la licencia permanente y, con ello, tomaremos la decisión muy pronto acerca de si continúa o no”, declaró Brugada al respecto de la continuidad del programa, que busca reducir el costo a los usuarios del trámite que implica la emisión de la licencia de conducir, la cual, en este caso, solo es útil para conducir automóviles particulares.