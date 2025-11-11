Línea 1 del Metro CDMX cambia su horario para este miércoles 12 de noviembre: ¿A qué hora cerrará?

Línea 1 del Metro CDMX El Servicio de Transporte Colectivo Metro anuncia cambio de horario en el cierre de la Línea Rosa para la noche del miércoles 12 de noviembre, 2025. (Andrea Murcia Monsivais)

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció esta tarde un cambio de horario en el cierre de la Línea 1, que corre deste Pantitlán hasta la estación Chapultepec (temporalmente); el cambio en la hora de cierre se programó para la noche del miércoles 12 de noviembre de 2025.

A través de una tarjeta informativa difundida en su cuenta oficial X, el servicio de metro de la Ciudad de México informó que el servicio de la Línea Rosa concluirá a las 22:00 horas.

A usuarios y usuarias recurrentes de esta línea, se les recomienda tomar precauciones para seguridad de sus trayectos en la noche del miércoles.

¿Por qué la Línea 1 cerrará antes el miércoles 12 de noviembre?

De acuerdo con la tarjeta informativa presentada por el STC, la modificación del horario de cierre en Línea 1 está vinculada a la realización de pruebas integrales; es decir, la verificación del correcto funcionamiento conjunto del servicio en la línea.

#TarjetaInformativa El Metro informa que mañana miércoles 12 de noviembre el servicio en la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas. pic.twitter.com/RcBKKzcY0a — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 11, 2025

Esta ocasión, la revisión se realizará principalmente en los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes en el tramo Pantitlán-Chapultepec.

El objetivo de estas verificaciones es asegurar el correcto funcionamiento de todo el sistema para acelerar la apertura completa de la línea, la cual correrá hasta la terminal Observatorio.

Alternativas para el cambio de horario en la Línea 1 el miércoles 12 de noviembre

El Servicio de Transporte Colectivo Metro recomendó a los usuarios y usuarias de la línea tomar precauciones, ya que la última corrida de trenes saldrá a las 21:30 horas del miércoles 12 de noviembre.

A su vez, informó que apoyará al público usuario con el servicio de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que operarán a partir de las 22:00 horas hasta las 24:00 horas, el cual es el horario de cierre habitual del servicio interrumpido para la noche de mañana.

¿Cuándo abrirá la Línea 1 hasta Observatorio?

Antes de empezar la renovación, la Línea 1 del Metro CDMX ya contaba con más de cinco décadas de operación y servicio para los ciudadanos de la capital.

El trabajo de modernización comenzó en el año 2022 y, después de más de tres años de obras por tramos, finalmente se anunció una fecha para la apertura completa de la Línea Rosa: domingo 16 de noviembre de 2025.

Las estaciones involucradas en el cierre final, fueron: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio; cuyas obras civiles concluyeron a finales de octubre.