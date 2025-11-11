Marcha de productores de caña en CDMX: Estas son las vialidades afectadas el día de hoy

Bloqueo en Municipio Libre Productores de caña de azúcar protestan a las afueras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (X, vía @OVIALCDMX)

Este martes 11 de noviembre de 2025, productores de caña de azúcar se manifiestan a las afueras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para exigir la atención de las autoridades a sus demandas.

Los productores cañeros arribaron temprano a las instalaciones de la secretaría, acompañados de pancartas y camiones cañeros.

En protesta y como presión a la respuesta de las autoridades federales, han bloqueado la circulación en Municipio Libre, afectando a los y las automovilistas que transitan la importante zona vial, y causando alta carga vehicular.

Zonas afectadas por el bloqueo de productores de caña

La manifestación se presentó en la alcaldía Benito Juárez, donde la SADER está ubicada.

#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación en Municipio Libre y realizan cortes intermitentes sobre Av. Cuauhtémoc, alcaldía Benito Juárez. #AlternativaVial Av. Emiliano Zapata, Miguel Laurent, Av. Universidad y Av. División del Norte. pic.twitter.com/88FEyUrjMT — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 11, 2025

En la misma zona, los productores cañeros se movilizaron para bloquear la circulación de Municipio Libre y también realizan cortes intermitentes sobre la Avenida Cuauhtémoc, causando rezago vehicular.

A través de su cuenta oficial en X, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (@OVIALCDMX) informó a la ciudadanía la presencia de la protesta, añadiendo las siguientes alternativas viales como recomendación:

Avenida Emiliano Zapata.

Miguel Laurent.

Avenida Universidad.

Avenida División del Norte.

¿Cuáles son las demandas de los manifestantes cañeros?

Los productores cañeros protestan por un precio justo por la tonelada de caña de azúcar, ya que recientemente el precio se desplomó y están recibiendo un pago de sólo $800 pesos mexicanos por tonelada.

También, se manifiestan en contra de la importación del endulzante, exigiendo al Gobierno Federal un paro total de la misma.

Hasta el momento, la multitud de manifestantes no se ha dispersado; al contrario, han declarado mantener el cierre de la vialidad hasta que sus demandas sean escuchadas y atendidas.