Morena revienta sesión tras disculpa a activista trans; aplazan iniciativas de Brugada

Morena revienta sesión en el Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

La bancada de Morena en el Congreso local reventó la sesión luego de que en el orden del día se diera lugar a un comunicado, enviado por la panista América Rangel, en el que ofrecía una disculpa directa a la activista trans Victoria Romero Sámano por comentaros de carácter discriminatorio hechos en el 2023.

Con dicho comportamiento se retrasaron los dictámenes enviados por la jefa de Gobierno en materia de despojo, amenazas y lesiones en razón de género, ya que se discutirían en esta sesión.

El documento sería leído públicamente por la Mesa Directiva, pero al grupo parlamentario no le pareció y pidieron retirarlo de la sesión; el diputado Jesús Sesma, presidente del Congreso, señaló que el orden del día fue aprobado por todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, incluido Morena, y no se podía modificar.

Tras lo anterior, Morena se negó a reconocer la disculpa bajo el argumento de que la panista no emitía una disculpa de viva voz ante el Pleno y calificaron el acto como una falta de respeto falta de civilidad política.

Cuando se comenzó a leer e texto, los legisladores de Morena y aliados abandonaron el lugar y por falta de quorum se canceló la sesión.

Las acusaciones contra América Rangel surgieron en 2023 luego de la presentación de una iniciativa que proponía reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX para sancionar cualquier intento de modificar el sexo asignado al nacer, en su momento afirmó que esos actos se trataban de una “mutilación genética”.