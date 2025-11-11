Presupuesto 2026 para alcaldías se definirá con base en prioridades ciudadanas: GCDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en 2026 las 16 alcaldías de la capital recibirán un aumento presupuestal, el cual será proporcional y estará determinado por las prioridades de la población, con el propósito de orientar los recursos públicos hacia las necesidades más urgentes en cada demarcación.

La mandataria local explicó que el monto final dependerá del presupuesto general que se proponga para la Ciudad de México y para las instituciones del gobierno local durante el próximo ejercicio fiscal.

“Habrá un aumento proporcional para las alcaldías, como siempre se ha hecho, y estamos seguros de que se tienen que destinar los aumentos que haya de presupuesto a las prioridades de la población”, señaló.

Según dijo, la administración cuenta con diversos mecanismos para conocer las principales demandas vecinales, entre ellos encuestas como la Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y las jornadas del programa Gobierno Casa por Casa, mediante las cuales se recopila información directa sobre las necesidades comunitarias.

De acuerdo con Brugada, los temas más recurrentes en estas consultas ciudadanas son la reparación de baches, la poda de árboles y la mejora del alumbrado público, por lo que consideró fundamental que los incrementos presupuestales se orienten hacia la atención de estos servicios básicos.

“Queremos que los recursos públicos se destinen para las prioridades que la población requiere”, afirmó.

Además, adelantó que dentro del presupuesto asignado a las alcaldías se prevé incluir una partida destinada a los preparativos relacionados con el Mundial de Futbol 2026, evento del que la Ciudad de México será una de las sedes.

En este sentido, señaló que las obras y proyectos que se desarrollen con motivo del torneo tendrán un carácter permanente y buscarán generar beneficios duraderos para la población capitalina.

El proyecto presupuestal para 2026 se presentará en las próximas semanas ante el Congreso de la Ciudad de México, donde se definirá la distribución final de los recursos entre las dependencias y las 16 alcaldías, con base en los lineamientos que establezca la Secretaría de Administración y Finanzas y en los criterios de equidad territorial.