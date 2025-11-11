¿Sigue cerrado Reforma? Lo que se sabe de la protesta de trabajadores del SAT en CDMX

¿Sigue cerrado el Servicio de Administración Tributaria (SAT)? Lo que se sabe de la protesta de trabajadores en la CDMX

Este martes 11 de noviembre de 2025, trabajadores del SAT realizaron un paro nacional indefinido que incluye bloqueos en la Ciudad de México, cierres de oficinas y módulos de atención.

La causa principal es la demanda de mejores condiciones laborales, incremento salarial y equidad entre personal sindicalizado y de confianza. También denuncian falta de apoyo para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como carencias en infraestructura y equipo de trabajo.

¿Dónde se realizan los bloqueos y cierres?

Las autoridades de vialidad de la CDMX han alertado sobre tráfico intenso y cierres en múltiples vías por estas manifestaciones.

Uno de los puntos más afectados es la avenida Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, a la altura del Eje 1 Poniente / colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Otros modulos afectados en la CDMX incluyen: Félix Cuevas 301, Col. Del Valle, alcaldía Benito Juárez. Bahía de Santa Bárbara 23, Col. Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo. Viaducto Río de la Piedad 507, Col. Granjas México, alcaldía Iztacalco.

¿Las oficinas del SAT están cerradas?

Sí, al menos algunas están cerradas o con acceso limitado. Por ejemplo, se reportó que tres oficinas del SAT en CDMX, Querétaro y Guadalajara cerraron temporalmente debido a las manifestaciones. Sin embargo, no todas las oficinas están necesariamente cerradas en toda la ciudad: puede variar según módulo, alcaldía o turno. Si tenías cita o trámite pendiente, es recomendable verificar directamente con la oficina correspondiente antes de acudir.