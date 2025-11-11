Suspenden vuelos en el AIFA: viajes se interrumpen por densa neblina este martes 11 de noviembre

AIFA El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles suspende temporalmente aterrizajes y despegues debido a densa deblina. (Especial/Cuartoscuro)

La mañana de este día, martes 11 de noviembre de 2025, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), suspendió temporalmente los despegues y aterrizajes de sus vuelos programados.

La razón de esta medida de precaución, fue la presencia de intensa neblina alrededor de la zona.

AIFA recomentó a sus usarios y usuarias revisar la información de sus vuelos antes de salir de casa.

Viva Aerobus reporta afectaciones a los vuelos en el AIFA

A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, la aereolínea Viva Aerobus, emitió un anuncio en el que informó la suspensión temporal de aterrizajes y despegues debido a las condiciones climáticas adversas de esta mañana.

Hasta el momento, no han reportado la reanudación de los vuelos programados, pero la aerolínea resaltó que la seguridad de sus pasajeros y tripulantes de cabina son su prioridad en este momento.

Destacaron que es necesario esperar a que la neblina se despeje para que la visibilidad alrededor del aeropuerto mejore; de esta manera, los vuelos serán seguros.

¿Cómo consultar tu vuelo con Viva Aerobus?

La aerolínea recomendó verficar el status de los vuelos a sus usuarios y usuarias antes de salir de casa, añadiendo que recomienda “extremar precauciones”.

A su vez, mantiene su sitio oficial habilitado para la revisión en tiempo real de los vuelos; de esta manera, los pasajeros podrán mantenerse informados sobre las reprogramaciones de vuelo que puedan ocurrir durante el día.

Es importante recordar que las condiciones óptimas de visibilidad son altamente necesarias para que los pilotos puedan maniobrar con seguridad el avión, principalmente en aterrizajes y despegues.

Retrasar los vuelos bajo condiciones de niebla es una medida de seguridad aplicada por todos los aeropuertos, con el propósito de salvaguardar la vida y seguridad de sus pasajeros y elementos de cabina.