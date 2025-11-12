Asaltan joyería en Plaza San Jerónimo; hay un detenido

Una joyería ubicada en el interior de Plaza San Jerónimo, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, fue asaltada la tarde del martes 11 de noviembre de 2025. Según los reportes iniciales, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas, cuando varios sujetos ingresaron al establecimiento vestido con sudaderas oscuras y capuchas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, los delincuentes rompieron las vitrinas de la joyería y se llevaron relojes, pulseras y cadenas de oro. En el momento del robo, un custodio de una empresa de traslado de valores se encontraba en el lugar; al percatarse del asalto, habría disparado al techo para tratar de disuadir a los ladrones. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Los sujetos huyeron en motocicletas que abandonaron unas cuadras más adelante. Gracias a las cámaras del C2 Poniente y la pronta respuesta policial, se desplegó un operativo para dar con los sospechosos. Más tarde fue detenido un presunto responsable del robo, quien además está siendo vinculado con al menos tres robos similares en la capital.

Los investigadores del Ministerio Público ya recaban testimonios y revisan las grabaciones de videovigilancia para identificar plenamente a los demás implicados. El gerente de la joyería fue orientado para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

El incidente generó caos entre los visitantes de la plaza comercial, quienes se refugiaron en diversas tiendas cuando escucharon los disparos. Hasta ahora, no se ha informado el monto exacto de lo robado ni la identidad oficial de los detenidos; las autoridades informan que las investigaciones siguen su curso.

Este tipo de robos en centros comerciales vuelve a poner en evidencia los retos de seguridad que enfrentan los establecimientos de alto valor, así como la necesidad de reforzar los protocolos de vigilancia y respuesta rápida. El que se haya logrado detener a un presunto responsable muestra que la coordinación entre la policía capitalina y los sistemas de monitoreo puede dar frutos, pero también subraya que aún hay brechas en la prevención de estos delitos.

