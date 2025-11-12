Caen 4 de la banda “Metepec Omoda”, roban casas en CDMX, Edomex y Veracruz

Detenidos Integrantes de la banda "Metepec Omoda". (SSC)

La policía capitalina detuvo a cuatro extranjeros integrantes de una célula delictiva conocida como “Metepec Omoda”, dedicada al robo de casa habitación en la capital, Estado de México y Veracruz.

Los presuntos criminales son Juan Manuel Ríos Salazar de 39 años, William Guzmán Castaño de 33 años, Juan Carlos Quintero Ramírez de 32 años, los tres de nacionalidad venezolana y Diana Ortiz Parra de 40 años de edad, originaria de Colombia.

El modus operandi de este grupo delictivo consiste en realizar recorridos constantes en zonas residenciales de la capital, Estado de México y Veracruz para identificar un inmueble que se encuentra en ausencia de los propietarios, y una vez examinada la propiedad, forzan las chapas de los accesos principales para robar diversos objetos de valor, posteriormente se dan a la fuga con dirección a la Ciudad de México.

Tras cinco robos a casa habitación en la zona centro de la ciudad, en el Estado de México y del estado de Veracruz y luego de analizar las cámaras de circuito cerrado de las viviendas, los uniformados supieron las características físicas de los posibles agresores.

Asimismo, tras comparar y analizar los videos con las rutas de escape realizado por los operadores del Centro de Comando y Control (C2), identificaron la zona de movilidad de los sujetos en calles de la colonia Juárez.

Durante un recorrido de seguridad en el cruce de la avenida Bucareli y la calle Mascota, en la misma colonia y fueron solicitados por la ciudadanía, quien informó que, calles más adelante había un grupo de personas a bordo de un vehículo color azul que, de manera inusual, manipulaba bolsitas de plástico como las usadas para la venta de droga, por lo que se aproximaron de inmediato.

En el sitio, los policías ubicaron el vehículo, en su interior se encontraban cuatro personas que coincidían con las características de los integrantes de “Metepec Omoda”, a quienes les solicitaron que descendieran del automóvil para realizarles una revisión.

Como resultado, les aseguraron 150 bolsitas de plástico que contenían marihuana, además, 51 bolsitas con cocaína en piedra, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, así como el vehículo en el que viajaban.