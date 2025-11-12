Clausuran obras irregulares en cuatro predios de la colonia Campestre Churubusco

La alcaldía Coyoacán suspendió y clausuró obras que se realizaban de manera irregular en cuatro predios ubicados en la colonia Campestre Churubusco, luego de detectar diversas violaciones a la normatividad urbana y la falta de permisos correspondientes.

De acuerdo con la Dirección General Jurídica y de Gobierno, las acciones se efectuaron en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), tras denuncias de vecinas y vecinos de la zona que reportaron trabajos de construcción presuntamente ilegales.

Clausuran obras irregulares en cuatro predios de la colonia Campestre Churubusco

Las diligencias se realizaron entre lunes y martes de esta semana. El primer día fueron colocados sellos de suspensión y clausura en los inmuebles ubicados en Cerro de la Estrella número 253 y Cerro de la Silla número 7; mientras que al día siguiente se aplicó la misma medida en los predios de Cerro de San Francisco 211 y Cerro Zapopan 143.

Clausuran obras irregulares en cuatro predios de la colonia Campestre Churubusco

Durante las visitas de verificación, personal de la alcaldía y del INVEA observó que las obras carecían de medidas de seguridad y no pudieron acreditar los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos, por lo que se procedió a su clausura.

Clausuran obras irregulares en cuatro predios de la colonia Campestre Churubusco

Vecinos de la colonia Campestre Churubusco acudieron esta semana a las instalaciones de la alcaldía para manifestar su inconformidad por la presencia de construcciones sin autorización. Tras las revisiones, las autoridades locales determinaron sancionar los inmuebles que incumplían con la normatividad vigente.